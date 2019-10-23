2019-10-23T08:56:12+03:00
Общество

«Не демонизировать губернатора» призвал отстраненный от работы по иску Кожемяко глава района в Приморье

Сергей Гавриков назвал происходящее «политическим заказом»
Александра ЖДАНОВА
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Сам глава района рассказал, что продолжит борьбу за свой пост. Фото: администрация Кавалеровского районаСам глава района рассказал, что продолжит борьбу за свой пост. Фото: администрация Кавалеровского района
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Суд отстранил от должности главу Кавалеровского района в Приморье. Причина – недостоверные сведения об имуществе в декларации о доходах. Иск подал губернатор Приморья Олег Кожемяко. Сам глава района в разговоре с «КП-Владивосток» рассказал, что продолжит борьбу за свой пост.

Претензии главы региона заключаются в том, что Сергей Гавриков в декларацию о доходах за 2018 год не внес 450 гектаров арендованной земли. Также в иске говорится о том, что чиновник указал неверную площадь дома супруги – 336 квадратных метров вместо 663-х. Однако глава Кавалеровского района сообщил «КП», что все исправления были внесены в установленный срок.

- Я, как глава района, официально заявляю, что, согласно 131 закона «О местном самоуправлении», я предоставил декларацию, как и исправления, своевременно, о чем свидетельствует штамп на каждом листе декларации. И если я в 2016 году предоставил декларацию в полном объеме, какой мне смысл был утаивать что-то в 2017 и 2018 годах? Я хочу сказать одно: это просто политический заказ, потому что я единственный глава в регионе от партии ЛДПР, - сказал Сергей Гавриков, глава Кавалеровского района.

Он добавил, что пока остается в должности главы. 28 октября будет получено судебное решение и после этого есть месяц на его обжалование.

- Я, честно говоря, очень сожалею, что возникла такая ситуация, что мне, как главе района, приходится судиться с губернатором. Я просто думаю, что он не может каждую бумагу прочитывать. Мне кажется, что недобросовестные сотрудники преподнесли ему недостоверную информацию и, используя его клише, подписали все судебные дела. Я бы не хотел, чтобы губернатора демонизировали. Судебные процессы – это неправильно, - резюмировал Сергей Гавриков.

Напомним, что Сергей Гавриков стал главой Кавалеровского муниципального района три года назад. За это время, по его словам, району удалось рассчитаться со всеми долгами. В 2020 году местные власти планируют принять бюджет в один миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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