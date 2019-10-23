2019-10-23T12:13:12+03:00
Общество

Подарившее Владивостоку мемы про попу в филармонии P.R.R. ищет место для нового концерта

Помочь организаторам неожиданно решила сестра экс-мэра, депутат Госдумы Виктория Николаева
Милана СОКОЛ
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Живой экспонат стал причиной скандала. Фото: Вероника ЦыпченкоЖивой экспонат стал причиной скандала. Фото: Вероника Цыпченко
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Организаторы «Звездного концерта», знаменито-эпатажное P.R.R. Павла Компана, ищет площадку для проведения пафосного мероприятия во Владивостоке в этом году. Ранее шикарная вечеринка для высокопоставленных гостей, как и премия «Люди года» проходила в Приморской краевой филармонии. Однако после «обнаженного» скандала на мероприятии, согласовать Большой зал филармонии будет не так-то просто. Культурное заведение пока не намерено сотрудничать с эпатажным агентством. Но возможно ситуацию поможет исправить депутатский запрос в краевую администрацию. В распоряжение «КП»-Владивосток» оказалась копия официального письма от Виктории Николаевой.

Чем же знаменито P.R.R.?

Агентство «Пиар Респектбл», оказывающее рекламные услуги, известно во Владивостоке и за его пределами благодаря организации масштабных вечеринок, концертов и премии «Люди года» для журнала OFF. Именно этот конкурс стал некой визитной карточкой фирмы. К слову, и скандал в прошлом году разгорелся во время мероприятия. Негодование общественности, да и чиновников, тогда вызвал живой экспонат – голый парень с абажуром на голове, встречающий гостей в фойе, не видавшей до этого обнаженки Приморской краевой филармонии.

В этом году вручение премии выдающимся «Людям года» за неизвестные «Заслуги перед Отечеством» прошло уже в Fesco Hall. Вход на мероприятие для именитых гостей и конкурсантов по традиции был по пригласительным, простым смертным для приобщения к богемной тусовке пришлось раскошелиться на 2000 рублей.

Предновогодний корпоратив для привилегированных

«Звездный концерт» или караоке для богатых, как его называют некоторые жители Владивостока, запланирован на 13 декабря. P.R.R. надеется снова провести свое помпезное шоу в филармонии, однако учреждение культуры, пока не спешит сотрудничать с оскандалившимися организаторами.

– С этой организацией мы не связываемся, насколько я знаю, – коротко и ясно дала понять пресс-секретарь ГАУК «Приморская краевая филармония».

Получить комментарии от руководителя филармонии пока не удалось, на момент выхода материала Анна Алеко находилась за границей.

Корреспондент «КП»-Владивосток» связался и с сотрудниками «Пиар Респектбл» для уточнения формата мероприятия и места проведения. Однако в агентстве сослались на отсутствие пиар-менеджера, который вернется из командировки лишь на следующей неделе.

Депутатский запрос

Помочь в организации «Звездного концерта – 2019» неожиданно решила депутат Госдумы Виктория Николаева – сестра бывшего градоначальника Владивостока. Почему ежегодное мероприятия так заинтересовало народную избранницу – остается догадываться, не исключено, что депутат действительно ратует за «развитие творческого потенциала населения и популяризацию культурного досуга». При этом арендовать филармонию, судя по всему, планируется на безвозмездной основе. Само же мероприятие отнюдь не благотворительный проект. По неофициальной информации, участие в конкурсе талантов и выступление на сцене обходятся в кругленькую сумму. К тому же для развлечения богемной публики и создания антуража, привлекаются многочисленные спонсоры и партнеры.

Специалисты пресс-службы администрации Приморья пока не подтвердили наличие официального запроса на имя первого вице-губернатора края Веры Щербина, но и опровергать данную информацию не стали. Редакция следит за развитием событий и надеется одной из первых выяснить, где же пройдет юбилейный – 10-ый «Звездный концерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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