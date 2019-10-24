2019-10-24T06:19:29+03:00
Общество

Думали, просто зубки режутся, а оказалось рак: у восьмимесячного Димы из Приморья подозрение на лейкоз

Если страшный диагноз подтвердится, грудничку может понадобиться пересадка костного мозга
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Дима любит играть с книжками. Фото: Юлия ДудинаДима любит играть с книжками. Фото: Юлия Дудина
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Диме из Приморья всего лишь 8 месяцев. Малыш обожает смотреть мультики, плотно кушать и играть со своей старшей сестрой. С первого взгляда никто бы не мог даже подумать, что у жизнерадостного ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем. Местные врачи подозревают у грудничка страшный диагноз – рак, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

О болезни семья узнала, можно сказать, случайно. Дима, как и многие младенцы, температурил. Жар не спадал дня три - родители подумали, что у сына наверняка просто режутся зубки. Вот только после лихорадки медики заподозрили неладное – пневмонию. Отправили из Спасска-Дальнего на обследование во Владивосток.

- Сказали, что у нас пневмония и упавший гемоглобин, - делится Юлия, мама восьмимесячного Димы. - Поехали восстанавливать здоровье во Владивосток, но в больнице воспаление легких не подтвердилось, под вопрос поставили другую болячку – ЮММЛ.

Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз – одна из самых редких форм рака крови. Лечение этой болезни заключается в пересадке костного мозга. И естественно, что чем быстрее эту операцию проведут, тем меньше будет риск рецидива. Для подтверждения диагноза Юлия с Дмитрием собираются полететь в Санкт-Петербург. Там в лечебном учреждении им окажут консультативную помощь.

- В Питер полетим на консультацию, нас туда пригласили после того, как я обратилась за помощью. Очень хочется, чтобы нам поскорее поставили точный диагноз, и мы могли приступить к лечению, потому что ребеночек растет, а эта неизвестность пугает, - рассказывает Юлия.

Болезнь Димы, по словам матери, внешне выражается не сильно, если, конечно, не брать во внимание кровотечения и плохие анализы. В будущем малыш вполне может стать ученым - уже сейчас во всем проявляет любознательность, и явно хочет начать грызть гранит науки. Но поскольку возраст пока что не позволяет, кроха ограничивается откусыванием книжек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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