Владивостокская агломерация обновляет магистрали

Работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» близятся к завершению в Приморском крае. В этом году в рамках нацпроекта в регионе отремонтируют 28,5 километра краевых дорог. Это трасса Сибирцево – Жариково -Комиссарово, участки дорог Раздольное – Хасан, Артем – Находка – порт Восточный после поворота на Врангель и дорога Хабаровск – Владивосток – Тавричанка. Также ремонт ведется на дорогах четырех муниципалитетов Владивостокской агломерации.

Важен результат

Дорожный ремонт, который ведется за государственный счет, строго контролируется. В краевой администрации регулярно проходят совещания, где ответственные чиновники и руководители подрядчиков отчитываются об исполнении графика работ. По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья Виктора Свяченовского, завершение асфальтобетонных работ как в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), так и по другим программам запланировано на конец октября, а проведение всех мероприятий по обустройству – на середину ноября. В целом «расписание» выполняется.

Губернатор постоянно нацеливает чиновников на то, что их задача «не просто по деньгам отчитаться, а чтобы по ним был результат, который оценят горожане, жители края. Чтобы люди были довольны вашей работой и видели положительные изменения». Олег Кожемяко также считает ключевыми факторами улучшения дорожной ситуации в крае комплексный подход к ремонту и добросовестность подрядчиков. По его словам, администрация края будет настаивать на том, чтобы в отрасли оставались только добросовестные компании.

– Возьмите за основу: если реализуете нацпроект БКАД, получаете на него деньги, недостаточно просто закатать новый асфальт, поставить бордюры и отчитываться потом квадратными метрами. Нужно сделать лавочки, газоны, новые фонари - должен меняться облик города. И эту работу нужно планировать заранее, привлекать архитекторов. Ведь в конечном счете - людям должно быть комфортно жить в своем городе, - подчеркнул глава региона.

Общественность также пристально следит за тем, как меняется транспортная сеть Приморья:

– Развитая, качественная дорожная инфраструктура в немалой степени отражается на предпринимательской среде, а в итоге - на инвестиционной привлекательности Приморского края, - считает Председатель приморского регионального отделения «Деловой России» Алексей Тимченко. – А главное – улучшение обустройства участков автодорог с повышенной аварийностью позволит сохранить здоровье и жизни граждан.

Алексей Тимченко. Фото: primdelros.ru

16 км «столичных» дорог

Во Владивостоке в перечень объектов, предложенных администрацией краевого центра для ремонта по нацпроекту в 2019 году, вошли 15 улиц, где планируется комплексный ремонт покрытия дорог и тротуаров, а также строительство виадука. Все улицы, планируемые к ремонту, отобраны с учетом требований программы и мнения горожан.

Представитель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Приморском крае Лариса Бутенко уверена, что при планировании ремонта и строительства новых дорог власти обязательно должны принимать во внимание требования граждан:

– Ведь они показывают, в каких дорогах больше всего нуждаются местные жители, – полагает она.

Лариса Бутенко. Фото: onf.ru

В ходе реализации нацпроекта БКАД во Владивостоке планируется отремонтировать более 16 километров дорог, новое асфальтобетонное покрытие уложат на площади более 870 тысяч квадратных метров. Ремонт ведется на улицах Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинской, Нижнепортовой, Хабаровской, Луговой (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейской, Кирова, Шкотовской, Добровольского, Сахалинской, Калинина и Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2 и от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14).

– На части адресов ремонт уже подошел к концу, на других переходит в завершающую стадию, на третьих – в самом разгаре, – уточнили в мэрии столицы Дальнего Востока.

На финишной прямой

Практически завершен ремонт на девяти из 14 дорог Надеждинского района, которые вошли в перечень объектов национального проекта. Как рассказали в администрации муниципалитета, почти закончен ремонт дорог в поселке Тавричанка на улице Приморской, в поселке Девятый Вал на улице Набивайло, в поселке Раздольное на улицах Матросова, Ленинская, Маяковского, в поселке Новом на улицах Набережной и Мира, в селе Прохладном на улице Морской и в селе Вольно-Надеждинском на улице Дачной.

В этом году по нацпроекту в Надеждинском районе ремонтируют покрытие проезжей части в селе Вольно-Надеждинском на улицах Красноармейской, Нагорной и Дачной. В Тавричанке отремонтируют участки улиц Приморской, Рыбацкой и Владивостокской. В поселке Новом - на улицах Мира и Набережной. Также ремонт покрытия проезжей части идет в поселке Раздольное на улицах Ленинской, Маяковского и Матросова, в Прохладном на улице Морской, в Кипарисово-2 – на улице Центральной и в поселке Девятый Вал – на улице Набивайло.

В завершающей стадии работы на ряде объектов БКАД в Артеме. Здесь в рамках национального проекта ведется комплексный ремонт девяти улиц.

По словам заместителя начальника управления жизнеобеспечения администрации Артемовского городского округа Вячеслава Шичкина, весь большой ремонт дорог в Артеме завершится в срок:

– Ремонт уже практически завершен на улицах Космонавтов и Пограничной – сейчас специалисты проверяют объем выполненных работ и готовятся к приемке. Близки к завершению и работы на улицах Ватутина и Вахрушева.

Вячеслав Шичкин. Фото: artemokrug.ru

Всего в 2019 году благодаря нацпроекту в Артеме на ремонт почти 80 тысяч квадратных метров дорожного полотна предусмотрены 200 миллионов рублей, из них 100 миллионов - средства федерального бюджета, 80 миллионов – краевого, 20 миллионов – местного, и горожане смогу сами все увидеть:

Краевые трассы

Большая ответственность лежит на специалистах краевого предприятия «Примавтодор», которые ведут комплексные ремонтные работы на региональных трассах, расположенных на территории Владивостокской агломерации. Так, сейчас идет асфальтирование на участках автомобильной дороги Раздольное – Хасан. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего будет заменено 14 километров трассы.

В Пограничном районе по программе БКАД продолжается ремонт участков дороги Сибирцево – Жариково - Комиссарово. Как сообщили на предприятии, будут заасфальтированы два участка дороги в районе села Жариково: с 67-го по 72-й и с 82-го по 84-й километры.

- В настоящий момент практически завершены работы на отрезке 82-84 километры. На втором участке завершается устройство земполотна и водоотведения, приступаем к отсыпке нижнего слоя «дорожной одежды, - пояснили специалисты. - На состояние этого участка дороги Сибирцево – Жариково - Комиссарово жаловались местные жители.

Еще один важный объект в портфеле заказов «Примавтодора» - это участок дороги Артем – Находка – порт Восточный. В национальный проект вошел отрезок трассы после поворота в сторону поселка Врангель со 147 по 153 километры. Здесь уже начата укладка асфальта.

А в это время

Ремонт дорог в Приморье ведется как по нацпроекту, так и в рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2013 – 2021 годы. Губернатор потребовал от подрядчиков организовать эффективную работу. Олег Кожемяко во время встречи с руководителями профильных компаний подчеркнул, что главная задача дорожников - в оставшиеся до наступления холодов недели развернуть ремонтные работы в полном объеме, при этом сведя к минимуму неудобства жителей.

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