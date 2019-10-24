Отец в Приморье нашел сына-подростка повешенным, а рядом - сломанный телефон

Школьника из Артема обнаружили повешенным в своей комнате, тело 14-летнего парня первым увидел отец. Трагедия произошла относительно недавно, 8 октября, но уже сейчас все улики говорят о том, что это не было убийством, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Юноша проживал в благополучной семье. В свободное время занимался с репетиторами и даже посещал спортивную секцию. При этом, несмотря на нормальную успеваемость, на личном фронте дела у парня шли не очень. Одноклассники считали парня замкнутым и близко сходиться с ним не хотели.

После смерти в комнате школьника нашли сломанный телефон, не подлежащий восстановлению. Стражи порядка изъяли личные вещи подростка для проведения необходимых экспертиз. Следствию же предстоит установить обстоятельства гибели школьника.