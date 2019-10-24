Достаем дубленки: приморские синоптики передают похолодание на пятницу

Приморские синоптики на завтра, 25 октября, передают похолодание. На большей территории края пройдут сильные осадки. Максимальная температура воздуха опустится до +10…+18 градусов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Регион все еще находится под опекой антициклона. Благодаря ему сегодня в крае стоит теплая погода. Завтра же произойдет быстрая перестройка синоптических процессов и погода ухудшится.

- Антициклон переместится на восток. Атмосферное давление над Приморьем начнёт падать. Над сопредельной территорией Китая будет смещаться циклон, а его фронтальные разделы начнут оказывать влияние на приморскую погоду, - делятся синоптики.

Во Владивостоке ближайшей ночью все еще будет тепло и без осадков. Только предстоящий день жителей приморской столицы не порадует: будет прохладно и дождливо. Максимальная температура воздуха ожидается не намного выше минимальной.