2019-10-24T11:24:31+03:00
Общество

Достаем дубленки: приморские синоптики передают похолодание на пятницу

На большой территории края выпадут сильные осадки
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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В Приморье похолодает. Фото: pixabay.comВ Приморье похолодает. Фото: pixabay.com
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Приморские синоптики на завтра, 25 октября, передают похолодание. На большей территории края пройдут сильные осадки. Максимальная температура воздуха опустится до +10…+18 градусов, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на портал «Примпогода».

Регион все еще находится под опекой антициклона. Благодаря ему сегодня в крае стоит теплая погода. Завтра же произойдет быстрая перестройка синоптических процессов и погода ухудшится.

- Антициклон переместится на восток. Атмосферное давление над Приморьем начнёт падать. Над сопредельной территорией Китая будет смещаться циклон, а его фронтальные разделы начнут оказывать влияние на приморскую погоду, - делятся синоптики.

Во Владивостоке ближайшей ночью все еще будет тепло и без осадков. Только предстоящий день жителей приморской столицы не порадует: будет прохладно и дождливо. Максимальная температура воздуха ожидается не намного выше минимальной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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