Тихо, идет спектакль!

Надо признать, что сегодня многие зрители ходит в театр, чтобы посмеяться, а вот каким способом это делают наши театры, чтобы развеселить публику - это уже совсем другой дело. И в этом случае Приморский краевой театр молодежи вместо того, чтобы перебирать сомнительную кассовую драматургию, выбрал проверенный временем вариант - комедию знаменитого современного английского писателя Майкла Фрейна «Шум за сценой».

«Шум за сценой» - образцовая комедия положений, чье действие происходит по принципу «театр в театре». Режиссер спектакля Денис Малютин воплотил эту историю в бродвейском стиле под музыку буги-вуги, обыграв театральный анекдот о том, что импровизация может спасти от провала любой спектакль. И незамысловатый сюжет из генеральной репетиции и двух представлений начинает обрастать ими, превращаясь в снежный ком из забавных ситуаций.

Татьяна Донская (Дотти Отли)Фото: Юлия НИКИТИНА

Труппа под предводительством режиссера Ллойда Далласа (Олег Демчук) пытается поставить пьесу для гастрольного чеса. В загородный дом, за которым следит рассеянная миссис Клакетт (Татьяна Донская), под видом арендаторов приезжает парочка молодых любовников Роджер Трамплмейн и Вики (Иван Синицын и Олеся Белоконь). Как на беду, в это время возвращаются хозяева Филлип и Флавия Брент (Вадим Замараев и Елена Варивода), которые скрываются от налоговых инспекторов и не хотят быть замеченными никем.

Олег Демчук и Олеся белоконь (Ллойд и Брук)Фото: Юлия НИКИТИНА

У режиссёра и актеров буквально пара часов, чтобы все сделать. Пьеса - глупость, но глупость сложная, реплики дурацкие - много путаницы с дверями, из которых надо выйти, и с сардинами, которые надо то принести, то унести. А труппа подобралась - врагу не пожелаешь. Да еще и закулисные работники страдают не меньше остальных. Все шишки валятся на суетливую помощницу режиссера Поппи (Евгения Серебрянская) и рабочего сцены Тима (Павел Пятыров).

Павел Пятыров (рабочий Тим)Фото: Юлия НИКИТИНА

Кто кого к кому ревнует, кто с кем заигрывает - разобраться можно не сразу, да и не надо. Зато умение актеров выяснять отношения по ходу действия пьесы - за кулисами и без звука (потому что услышат зрители), в те секунды, когда их нет на сцене - это и составляет всю главную особенность этого спектакля.

Их старания сопровождаются стрессами, любовными разборками, плохим зрением, борьбой с вредными привычками и вечным поиском актера Селздона Моубрейя (Анатолий Мягких). Но несмотря ни на что и вопреки всему, они это сделают, пусть и с переменным успехом… справятся с репетицией, с премьерой, с гастролями, с личными проблемами. Главное, не запутаться с сардинами. Ведь именно закулисные интермедии задают тон всему спектаклю, изменяя весь ход действий.

Татьяна Донская прекрасно справилась с ролью яркой и уже немолодой актрисы Дотти Отли, которая прочно заняла место примы в этой маленькой труппе, устраивая легкие истерики режиссеру, который с каждым прожитым днем в окружении этих артистов добавляет себе седых волос.

Помимо личных перипетий между артистами зрители могут наблюдать как развиваются отношения режиссера и его помощницы Поппи, которая безнадежно в него влюблена и никак не может объясниться, потому что он постоянно крутится возле молоденькой актрисы Брук. Олеся Белоконь очень удачно вошла в образ глупенькой и наивной артистки.

Павел Пятыров не только прекрасный драматический актер, он давно зарекомендовал себя как великолепный комедийный артист. И именно ему выпала роль человека-оркестра, который на все руки мастер. Тут и починить, и принести, и в микрофон объявить, и на сцену выйти. Он, пожалуй, один из немногих, кто способен в этом хаосе сохранить невозмутимость.

Выделять кого-то из актеров в этом спектакле неблагодарное занятие, каждый так или иначе вложил по кусочку себя в общий успех, ловко обыгранного сумасшествия.

Для того, чтобы показать, что происходит по обе стороны сцены, создана специальная передвижная двухъярусная конструкция, которая в нужный момент поворачивается к зрителю. Тут и загородный дом и кулисы, где творится хаос. Этот прием используют все театры, на подмостках которых идет «Шум за сценой».

Художник-постановщик Светлана Зарубина передала традиционный английский стиль в интерьере дома, по лестницам которого носятся артисты, а в образы артистов добавила американского стиля, чтобы подчеркнуть музыкальное сопровождение в стиле буги-вуги и зажигательные танцы.

Не нужно искать в этой истории какую-то мораль, потому что Майкл Фрейн создавал театральную комедию положений в самом ее чистом виде. Сам спектакль прост, чем и прекрасен. Он не пытается быть шедевром, но в своей жанровой нише, конечно, выделяется, чтобы после обычного дня скрасить зрителю вечер, где пара часов пролетает легко и быстро. Ведь все проблемы героев спектакля решаемы в этом калейдоскопе позитивных моментов, а посмеяться самим над этой театральной историей будет в самый раз, чтобы поднять настроение.

Об авторе

Юлия Никитина

Юлия Никитина – журналист, театральный обозреватель, студент магистратуры истории искусств Дальневосточного федерального университета. Участник лаборатории молодых театральных критиков в рамках XV фестиваля «Арлекин» (Санкт-Петербург).