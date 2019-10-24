2019-10-24T10:59:47+03:00
Общество

«Я хочу услышать три главных слова – батареи станут горячими»: во Владивостоке стартует отопительный сезон

Уже на следующей неделе потеплеют школы, детские сады и больницы, а за ними и жилые дома
Кристина ГРИН
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По традиции первые на очереди - соцобъекты.По традиции первые на очереди - соцобъекты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вы ждали, верили, надеялись, и это свершилось. Власти рассказали, когда во Владивостоке начнется отопительный сезон. День «икс» -28 октября. С понедельника батареи станут горячими в больницах, детских садах и школах. После того, как работы в социальных учреждениях будут завершены, теплеть начнут и жилые дома.

Напомним, что отопительный сезон может стартовать лишь, тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на отметке +8 градусов на протяжении пяти дней, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации дальневосточной столицы.

- По прогнозам синоптиков на этой неделе среднесуточная температура не опускается ниже +10 градусов, - говорит Александр Кравченко, начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса администрации Владивостока. - Но учитывая многочисленные обращения жителей, а также руководителей учреждений дошкольного образования с жалобами на низкую температуру внутри жилых помещений и помещений дошкольных учреждений, считаем целесообразным начать отопительный период 2019-2020 во Владивостоке с 28 октября. Прежде всего, к отоплению будут подключать больницы, детские сады и школы.

Власти отмечают, что готовиться к отопительному сезону 2019-2020 город начал с конца предыдущего. На сегодня к нему готовы 100% учреждений образования, культуры, здравоохранения, объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании.

Мэрия обращает внимание граждан на то, что в случае, если после включения отопления в квартирах будет по-прежнему холодно, обращаться нужно в управляющую компанию и ТСЖ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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