«Пытался изнасиловать девушку»: парни поймали в Артеме мужчину со спущенными штанами

По социальной сети разлетелись фотографии задержанного в Артеме мужчины со спущенными штанами. Очевидцы утверждают, что неизвестный пытался изнасиловать молоденькую девушку, но ему помешали проходившие мимо парни. Судя по фотографиям, возмездие не заставило себя ждать, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В одном из приморских пабликов появилась информация о том, что некий, как его называют «тип» был пойман за попыткой изнасилования. По неподтвержденным данным, случай произошел на улице Херсонской.

На предоставленных кадрах можно увидеть лежащего на земле человека. Он явно побит, но кем именно - неизвестно. Возможно, теми самыми прохожими, вступившимися за честь дамы, по крайней мере именно так предполагают интернет-пользователи.

«Штаны опущены, это ему отомстили?», «Мало они ему "вломили" только», - гласят комментарии.

Есть, конечно, вероятность, что девушка и сама его так "приложить" успела. Кстати, ее фотографию в розовом костюме также обнародовали.

Предполагаемая пострадавшая. Фото:dpskontrol125rus

Приморцы шокированы произошедшим и хотят чтобы мужчину, если он действительно делал что-то противозаконное, поскорее наказали. А редакция "КП" продолжит отслеживать происходящее и вскоре получит информацию от правоохранительных органов.