2019-10-25T01:57:16+03:00
Происшествия

«Пытался изнасиловать девушку»: парни поймали в Артеме мужчину со спущенными штанами

Снимки лица задержанного разлетелись по социальным сетям, приморцы ждут наказания, но данные пока что не подтвердились (фото)
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
Поделиться:
Парни задержали мужчину в Артеме. Фото: dpskontrol125rusПарни задержали мужчину в Артеме. Фото: dpskontrol125rus
Изменить размер текста:

По социальной сети разлетелись фотографии задержанного в Артеме мужчины со спущенными штанами. Очевидцы утверждают, что неизвестный пытался изнасиловать молоденькую девушку, но ему помешали проходившие мимо парни. Судя по фотографиям, возмездие не заставило себя ждать, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

В одном из приморских пабликов появилась информация о том, что некий, как его называют «тип» был пойман за попыткой изнасилования. По неподтвержденным данным, случай произошел на улице Херсонской.

На предоставленных кадрах можно увидеть лежащего на земле человека. Он явно побит, но кем именно - неизвестно. Возможно, теми самыми прохожими, вступившимися за честь дамы, по крайней мере именно так предполагают интернет-пользователи.

«Штаны опущены, это ему отомстили?», «Мало они ему "вломили" только», - гласят комментарии.

Есть, конечно, вероятность, что девушка и сама его так "приложить" успела. Кстати, ее фотографию в розовом костюме также обнародовали.

Предполагаемая пострадавшая. Фото:dpskontrol125rus

Предполагаемая пострадавшая. Фото:dpskontrol125rus

Приморцы шокированы произошедшим и хотят чтобы мужчину, если он действительно делал что-то противозаконное, поскорее наказали. А редакция "КП" продолжит отслеживать происходящее и вскоре получит информацию от правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!»: Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком
Задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога
«Летом он уже кричал на всю деревню, что нас всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов
Сергей Сазонов, устроивший кровавую резню, работал в гостинице полгода и за это время не раз срывался на коллег и местных жителей
Новости 24
Показал, как наносил удары ножом: следователи задержали подозреваемого в убийстве владивостокца
Не выезжайте на летней резине - потенциально опасную погоду определили синоптики в Приморье
Спасательные и аварийные службы Приморья готовятся к возможным ЧС из-за непогоды
Гейзер во дворе: большегруз проломил асфальт и повредил водопровод во Владивостоке
Как в американском сериале: студентку ВГУЭСа облили горячим чаем и опрокинули ее еду
Почта России превратит детские рисунки в новогодние открытки
Индийских металлургов заинтересовали технологии АО «Восточный Порт»
Третий пострадавший при пожаре на «Морском кладбище» скончался в больнице Владивостока
Очевидцы сообщают о гранте в жилом микрорайоне Владивостока
При подключении впечатлений от Wink интернет от «Ростелеком» выгоднее
СК начал проверку по факту гибели двух человек на кладбище Владивостока
В районе Русского острова во Владивостоке утонул молодой дайвер
В Приморье горят леса: больше 250 гектаров уничтожено за сутки
Двое человек погибли в пожаре на кладбище во Владивостоке
Его искали неделю: устроивший погром в центре Владивостока дальнобойщик оказался из Самары
Синоптики назвали дату грозовых ливней в Приморье
Рыжая и брюнетка: девочки сбежали из реабилитационного центра «Парус надежды» во Владивостоке
«Меня разыскивает ФСБ»: жители Владивостока обсуждают «беглого преступника» с гитарой
Ветер северный: во Владивостоке 24 октября облачно, днем до +15 градусов
Пенсионер погубил женщину, нагло выехав на дорогу и спровоцировав ДТП
Ссора из-за дамы: двое приморцев забили мужчину до смерти
Отбывающего «условку» приморца все-таки посадили на два года за неуплату алиментов
Аварию с четырьмя дорогими иномарками во Владивостоке спровоцировала женщина
Отработанные покрышки из Владивостока предложили сжигать в Спасске-Дальнем