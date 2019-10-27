2019-10-27T14:11:39+03:00
Общество

На Сахалине открыли бронзовый памятник Верещагину и Петрухе из «Белого солнца пустыни»

Такой подарок таможенники получили от мэрии [фото]
Кристина ГРИН
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Двухметровый бронзовый памятник киногероев создал скульптор Александр Устенко.Двухметровый бронзовый памятник киногероев создал скульптор Александр Устенко.Фото: Дальневосточное таможенное управление
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Памятник таможеннику Верещагину и красноармейцу Петрухе - героям культового кинофильма «Белое солнце пустыни», торжественно открыли в сквере Таможенников 25 октября. Событие приурочили к профессиональному празднику.

Двухметровый бронзовый памятник киногероев создал скульптор Александр Устенко из города Жуковский. А эскиз, по которому возводился монумент, был разработан сотрудником Сахалинской таможни Дмитрием Койновым. Над грандиозным проектом авторы трудились около двух месяцев. И теперь жители Южно-Сахалинска могут фотографироваться рядом с любимыми советскими персонажами.

Теперь жители Южно-Сахалинска могут фотографироваться рядом с любимыми советскими персонажами. Фото: Дальневосточное таможенное управление

Теперь жители Южно-Сахалинска могут фотографироваться рядом с любимыми советскими персонажами.Фото: Дальневосточное таможенное управление

- Новая скульптура стала своего рода подарком таможенникам от мэрии, так как и сквер, и памятник появились благодаря городскому финансированию, - отмечают в пресс-службе Сахалинской таможни.

Реакция местных жителей очень положительная. Многие даже и не знали о том, что в Южно-Сахалинске откроют такой памятник, поэтому для них это стало приятным сюрпризом. Остальных мучает один вопрос: «А где Гюльчатай?».

ИСТОЧНИК KP.RU

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