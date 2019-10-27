На Сахалине открыли бронзовый памятник Верещагину и Петрухе из «Белого солнца пустыни»

Памятник таможеннику Верещагину и красноармейцу Петрухе - героям культового кинофильма «Белое солнце пустыни», торжественно открыли в сквере Таможенников 25 октября. Событие приурочили к профессиональному празднику.

Двухметровый бронзовый памятник киногероев создал скульптор Александр Устенко из города Жуковский. А эскиз, по которому возводился монумент, был разработан сотрудником Сахалинской таможни Дмитрием Койновым. Над грандиозным проектом авторы трудились около двух месяцев. И теперь жители Южно-Сахалинска могут фотографироваться рядом с любимыми советскими персонажами.

Теперь жители Южно-Сахалинска могут фотографироваться рядом с любимыми советскими персонажами.Фото: Дальневосточное таможенное управление

- Новая скульптура стала своего рода подарком таможенникам от мэрии, так как и сквер, и памятник появились благодаря городскому финансированию, - отмечают в пресс-службе Сахалинской таможни.

Реакция местных жителей очень положительная. Многие даже и не знали о том, что в Южно-Сахалинске откроют такой памятник, поэтому для них это стало приятным сюрпризом. Остальных мучает один вопрос: «А где Гюльчатай?».