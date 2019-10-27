Первый в России приют для медведей с тяжелой судьбой открылся в Приморье

У приморского села Кипарисово 27 октября открылся первый в России приют для гималайских медведей, пострадавших от человеческого вмешательства. Идея создания такого места возникла еще несколько лет назад. Только изначально предполагалось, что приют станет домом для детенышей медведей, потому что в зоопарк «Садгород» приносили очень много медвежат. Но вскоре все изменилось, и оказалось, что взрослым помощь нужна, куда больше.

- Встал очень серьезный вопрос по взрослым особям. Их хотели убить, потому что у них нет документов и их содержат в ненадлежащих условиях. Нам предложили их забрать. Мы организовали сбор денег, остальную часть набрали за счет посетителей в зоопарке, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» Виктор, ветеринар зоопарка «Садгород». - Все средства пошли на строительство приюта. Сейчас в нем живут шесть медведей, которые по разным причинам оказались никому не нужны. Содержание и восстановление здоровья хищников, оказавшихся в сложной ситуации – вот основные принципы приюта. Здесь нет клеток. Медведи живут в вольерах, которые больше напоминают берлоги. Они бегают под открытым небом, у них есть озеро и кустарники.

По словам Виктора, скоро будет построен медвежий городок, и у косолапых жильцов появится свой многоэтажный дом. Все животные прибыли в приют из разных уголков Приморского края: Дальнеречинска, Лучегорска, Спасска-Дальнего, Владивостока. У каждого хищника здесь своя история.

Здесь есть медведица, глухая с рождения, которая попала в приют после того, как ее нашли лесорубы. К директору зоопарка она относится, как к папе - слушается его безукоризненно. Родителей маленькой хищницы Машеньки убили браконьеры. Детеныш попал в руки алчных людей, которые зарабатывали на ней деньги. Затем медвежонка изъяли, и теперь она находится в приюте.