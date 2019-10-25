2019-10-25T07:15:43+03:00
Общество

Губернатор Приморья отказался от индексации своей зарплаты

Глава региона проигнорировал причитающуюся доплату для работников бюджетной сферы
Милана СОКОЛ
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Олег Кожемяко отказался от повышения зарплатыОлег Кожемяко отказался от повышения зарплатыФото: Евгения ГУСЕВА
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Олег Кожемяко решил оставить уровень своего дохода прежним, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона. В 2020 году расходы на содержание главы региона не превысят сумму, установленную с момента его избрания, сообщает «КП»-Владивосток».

По информации пресс-службы администрации Приморского края, губернатор принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание на прежнем уровне. Стоит отметить, что согласно проекту краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, отправленного на рассмотрение в Законодательное собрание Приморья, доход главы мог увеличиться в 1,5 раза. Планировалось, что зарплата Олега Кожемяко составит чуть больше 600 тысяч рублей до налогового вычета. Однако глава столицы Дальнего Востока счел индексацию лишней, оставив зарплату на уровне 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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