Губернатор Приморья отказался от индексации своей зарплаты

Олег Кожемяко решил оставить уровень своего дохода прежним, несмотря на предусмотренную законодательством индексацию заработной платы для работников бюджетной сферы региона. В 2020 году расходы на содержание главы региона не превысят сумму, установленную с момента его избрания, сообщает «КП»-Владивосток».

По информации пресс-службы администрации Приморского края, губернатор принял решение об отказе от расчетных доплат и сохранении расходов на содержание на прежнем уровне. Стоит отметить, что согласно проекту краевого бюджета на 2020 – 2022 годы, отправленного на рассмотрение в Законодательное собрание Приморья, доход главы мог увеличиться в 1,5 раза. Планировалось, что зарплата Олега Кожемяко составит чуть больше 600 тысяч рублей до налогового вычета. Однако глава столицы Дальнего Востока счел индексацию лишней, оставив зарплату на уровне 2018 года.