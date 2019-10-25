«Их час не могли успокоить!»: пара страстных и неугомонных занималась развратом в самолете «Москва-Владивосток»

Внезапно вспыхнувшие чувства заставили краснеть пассажиров самолета «Москва-Владивосток». Неловкий инцидент случился сегодня, 25 октября, в первой половине дня. По информации источника «Комсомольской правды - Владивосток», дальневосточники познакомились в аэропорту Москвы.

Общий язык нашли неприлично быстро. Причиной тому, могли стать горячительные, выпитые, возможно, за знакомство. Вероятно, это и стало причиной стремительного развития отношений.

Тысячи метров над уровнем земли. Небо. Романтика. Сдержать вспыхнувшую страсть никому из новых знакомых не удалось. Оба предались любовным утехам. Только вот о существовании других пассажиров они напрочь забыли. Развратные игры мужчины и женщины стали объектом наблюдения десятков людей. Кроме того, на замечания со стороны бортпроводников они никак не реагировали – продолжали гладить друг друга и целоваться.

Но все же вскоре оба спустились с небес на землю – притом, как в прямом, так и в переносном смысле. В аэропорту Владивостока их встретили сотрудники полиции. Они сопроводили 43-летнюю жительницу Владивостока и 41-летнего жителя Находки в дежурную часть ЛОП.

- В отношении правонарушителей проведено медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Данные лица привлечены к административной ответственности, - отмечает Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы УТ МВД по ДФО. - Максимальная санкция статей предусматривает до 15 суток административного ареста.

В ведомстве информацию о том, что нарушители не являются супругами, подтвердили. В понедельник обоим назначат штраф.