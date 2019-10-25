2019-10-25T14:30:07+03:00
Общество

Ох ты, красавец: необычного гостя удалось заснять в акватории Владивостока

Кит оказался в непосредственной близости от отдыхающих [видео]
Милана СОКОЛ
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Кит в акватории приморской столицыКит в акватории приморской столицы
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Жители Владивостока 25 октября оказались свидетелями необычного заплыва. В акватории Амурского залива отдыхающие увидели довольно редкого для здешних мест гостя – кита. При этом млекопитающее довольно близко подплыло к людям, что позволила приморцам заснять происходящее на видео, которым они поделились с «КП»-Владивосток».

По словам авторов видеосъемки, кадры удалось сделать сегодня, около 18 часов. Млекопитающее, замеченное в районе пролива Босфор Восточный, похоже на Северного малого полосатика, которого еще называют кит Минке. В среднем длина тела взрослой особи не превышает 11 метров, а масса составляет 7-9 тонн. Не удивительно, что гигант испугал собаку, которая принялась лаять, пока хозяин записывал видео.

Кит заплыл к берегам Владивостока.Видео: предоствлено "КП"-Владивосток"Милана СОКОЛ

Стоит отметить, что киты уже не в первый раз подплывают к берегам Владивостока. Млекопитающих несколько раз видели зимой в акватории залива Петра Великого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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