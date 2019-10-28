Тимати откроет во Владивостоке ресторан Black Star Burger

Ресторан Black Star Burger появится во Владивостоке. Дату открытия представители компании держат в тайне, но всячески намекают, что ждать осталось недолго. Заведение уже расположилось в кинотеатре «Океан» на улице Набережной, 3, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В последние несколько лет с приморцами происходили неприятные инциденты, связанные с ресторанами Black Star Burger, при этом сама компания прямого к ним отношения не имела. Какие-то ушлые люди использовали бренд для накрутки подписчиков в соцсетях: сообщали о якобы «открытии», и даже разыгрывали денежные сертификаты среди жителей. По итогу все оказывалось лишь мошеннической схемой – продвигали аккаунт, а после получения большой аудитории, удачно переименовывали и продавали.

В этот раз бургерная действительно появится в дальневосточной столице. Администрация кинотеатра «Океан» подтвердила информацию об открытии и даже сообщила, что Black Star Burger будет находиться на первом этаже здания.

Судя по тому, что в инстаграме заведения уже начали разыгрывать возможность бесплатно опробовать «сочный, мощный», то ресторан совсем скоро начнет функционировать.