2019-10-28T15:29:39+03:00
Дом. Семья

В Приморье заживо похоронили беременную собаку с простреленной шеей

Обездвиженное животное больше недели пролежало в экскрементах и гное, но выжило, теперь ей ищут новый дом
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Нормально разродиться Ника не смогла - щенки родились мертвыми. Фото: podari.domНормально разродиться Ника не смогла - щенки родились мертвыми. Фото: podari.dom
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В жизни собаки Ники в начале апреля прошлого года произошли чудовищные события. Сначала живодеры прострелили беременному животному шею, а потом какие-то прохожие просто накидали на нее сверху веток, соорудив эдакую «могилку». Больше недели миниатюрная дворняжка пролежала в одном положении, страдала от холодных ливней, в куче гноя и экскрементах. Наконец на жалобное поскуливание обратили внимание - неравнодушные позвонили в фонд помощи, а там уже волонтеры дали спасенной кличку и, забрав к себе, вернули к жизни, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

В день, когда Нику забрали добровольцы фонда «Подари дом», у нее начались схватки. Нормально разродиться больная и практически обездвиженная собака не смогла, все щенки родились мертвыми.

- Это «гуманный» способ уменьшить количество собак на улицах? Так вы избавляетесь от «стай, которые нападают на людей?!» - возмущается представитель зоозащитников. - Открою вам такой маленький секрет: страдают собаки, которые не представляют опасности! Когда Ника увидела меня в первый раз в жизни, лизала мне руки и виляла хвостом. Вы представляете?! После того как в нее стреляли!

Долгое время бедняжку не могли реабилитировать – дробь задела нервные окончания, и Нику не держали лапы. Только благодаря добрым людям и желанию жить девочка выкарабкалась.

Ника заново училась ходить. Видео: podari.dom.! другой источник

Прошло полтора года с тех пор, как Нику нашли еле живую в поле. Сейчас это здоровая и красивая собака, которая, несмотря на все пережитые ужасы, обожает людей. За все это время волонтерам до сих пор не удалось найти ей дом, а содержание встает в копеечку. Все бы ничего, но ведь на передержке есть множество и других собак, покалеченных человеком и нуждающихся в помощи.

- У нас большая просьба, ребят! У нас есть много животных-инвалидов и, конечно, пристрой в свой дом для них - неосуществимая мечта… Мы очень просим присоединиться к нам и помочь сделать закупку корма для них. Мы закупаемся на оптовом складе и это большой плюс, ведь так мы сможем купить корма больше, чем просто в магазине. Поддержите, пожалуйста, животных, ведь корм - это огромная помощь. Мы хоть как-то сможем облегчить их жизни.

Помочь подопечным можно:

Карта Сбербанка: 4276 5000 1309 3834 (Наталья Павловна П.);

Номер привязанный к карте: 8 (902) 506-94-27;

«Голодный» номер: 8 (902) 506-94-27;

А быть может, после прочтения истории Ники, взглянув на ее милую мохнатую морду, кто-то из читателей осознает, что это именно его питомец?

ИСТОЧНИК KP.RU

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