2019-10-28T15:25:33+03:00
Происшествия

Знакомая приморского педофила: «Всегда был тихий, спокойный, воспитывал трехлетнего сына»

Корреспондент «КП» поговорил с одноклассницей 30-летнего рецидивиста
Анастасия ДОРОЖНЯК
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Мужчину со спущенными штанами задержали прохожие. Фото: dpskontrol125rusМужчину со спущенными штанами задержали прохожие. Фото: dpskontrol125rus
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Корреспондент «КП - Владивосток» поговорил с одноклассницей 30-летнего приморского педофила. На прошлой неделе мужчину со спущенными трусами задержали проходившие мимо парни - извращенец удерживал рядом с собой маленькую девочку. О том, каким рецидивист из Артема был до того, как его впервые осудили за преступление против половой неприкосновенности, читайте далее.

Биография мужчины умещается буквально в пару строк, но ясно одно - с раннего возраста он всячески старался оградиться от общества, можно даже сказать, был социопатом.

- Всегда был тихий, спокойный, особо ни с кем не дружил. Ушел после 9 класса, - рассказывает его бывшая одноклассница.

Рос будущий преступник в ветхом бараке, давно нуждающемся в ремонте, а несколько лет назад у него скончалась мать. Один он не остался – есть еще старший брат. По словам их знакомой, «вполне приличный мужчина», в отличие от… сами знаете кого.

Сюрпризом для журналиста стало и то, что у самого педофила, оказывается, растет трехлетний сын. Но с молодой матерью они вместе «вроде как не живут». Где он сейчас работает, одноклассница не знает, но говорит, что вроде как раньше у него было свое такси.

Напомним, приморского педофила 24 октября застали с поличным – демонстрировал половые органы девочке, которой нет и 14 лет. Недавно для него избрали меру пресечения – 2 месяца под стражей. После просмотров кадров со следственного эксперимента, где педофил показал, как схватил школьницу, жители предложили линчевать фигуранта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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