Ностальгия по приморскому комсомолу: Дню рождения ВЛКСМ посвящается

Дорогой товарищ! В 101-ый День рождения ты тоже в рядах Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – передовом отряде советской молодежи. Тебе вручен комсомольский билет. Цвет его обложки, словно отблеск огня Великой Октябрьской социалистической революции, частица алого пламени боевых знамен. О комсомоле и «Комсомолке», о мечтах и реальности, о биографии первого секретаря Приморского крайкома ВЛКСМ – в подробном материале редакции.

ЗНАЛИ НАЗУБОК ПОДВИГИ И ИМЕНА

ВЛКСМ уже давно прекратил свое существование, но 29 октября – день его основания, навсегда останется в памяти старшего поколения. Сегодня праздник у самых молодых душой – у комсомольцев 20-х – 90-х годов. Именно они участвовали в строительстве коммунизма, коллективизации и комсомольских стройках, а также сыграли не последнюю роль в победе над фашизмом в Великой Отечественной войне, после окончания которой 3500 комсомольцев получили высокие правительственные награды. Комсомол – не просто организация, это – образ мысли, биография и стиль жизни нескольких поколений.

Делегация комсомола Приморья на фестивале в Москве. Фото: из личного архива Ирины Тумановой

Приморская краевая комсомольская организация всегда была одной из самых активных и многочисленных для Дальнего Востока. Но дело не в численности, а в значимости дел молодежи, которая строила и осваивала край. О ярких воспоминаниях прошлых лет, коллегах и кредо комсомольца изданию рассказала первый секретарь Приморского крайкома ВЛКСМ Ирина Туманова, награжденная не только комсомольскими, но высокими правительственными наградами – орденом «Знак Почета» и медалью «За отличие в охране государственной границы».

Ирина Туманова, первый секретарь Приморского КК ВЛКСМ. Фото: из личного архива Ирины Александровны

– Наше поколение – послевоенное, воспитанное на уважении к лучшим традициям страны и, конечно, ВЛКСМ. На уроках и пионерских сборах мы учили историю, знали назубок имена и подвиги героев-пионеров и комсомольцев времен Гражданской и Великой Отечественной войн. Их именами называли пионерские отряды и дружины, на линейках проводились торжественные поверки павших героев. Мы гордились историей своей Приморской комсомольской организации.

Билет и памятка комсомольцаФото: Милана СОКОЛ

– Чем же знамениты приморские комсомольцы?

– Члены ВЛКСМ организовали сбор денег на строительство эскадрильи «Комсомолец Приморья», и бронепоезда «Приморец». Участвовали в создании танковой колонны «Приморский комсомолец» для формирования которой пришлось обратиться к Верховному Главнокомандующему.

– Как молодой комсомолке удалось стать первым секретарем Приморского крайкома ВЛКСМ?

– Еще на 5-ом курсе была секретарем комсомольской организации филологического факультета ДВГУ. Не успела окончить университет, как пригласили работать в краевой штаб студенческих отрядов инструктором-организатором. Сначала курировала нестроительное направление студенческого движения, затем была утверждена комиссаром краевого студенческого отряда. Дальше – секретарь по работе с учащейся молодежью горкома и крайкома ВЛКСМ, инструктор ЦК ВЛКСМ. Работала с дальневосточными территориями и курировала подготовку к открытию пионерского лагеря «Океан». Кстати, у его главной дружины - Бригантина - вчера был день рождения. Первым секретарем крайкома проработала с 1983 по 1987 годы.

Секретарь ЦК ВЛКСМ Л. Швецова, космонавт В. Ляхов, первый секретарь Приморского КК ВЛКСМ И. Туманова на празднике, посвященном открытию ВПЛ “Океан”. Фото: предоставлено "Комсомолке"

– Одной из самых передовых и тематических газет была именно «Комсомольская правда». Расскажите о сотрудничестве с нашим изданием?

– «Комсомолка» – главная комсомольская газета, у нас всегда были свои собкоры. В Приморье, газета чаще всего отмечала опыт по военно-патриотическому воспитанию молодежи, рассказывала о работе комсомольско-молодежных коллективов, ударных комсомольских стройках.

НАВЫКИ ПРИГОДИЛИСЬ НОВЫМ ЛИДЕРАМ

– Как считаете, действительно ли из лидеров комсомола вышли новые руководители, олигархи, высокопоставленные чиновники?

– Думаю, что за редким исключением все новые руководители, олигархи прошли школу в комсомоле. Лидерские качества воспитывались и подкреплялись, начиная со школьной скамьи. И вот это был очень важный момент идеологической составляющей: управленческую, профессиональную учебу и стажировку проходили все звенья комсомольского актива. Это объединяло людей, «заряжало» на достижение общих поставленных задач; вырабатывались инициатива, умение четко определить цели, пути их достижения, быстро анализировать ситуацию, реагировать на перемены, находить нестандартные решения, работать на опережение. После развала СССР все навыки пригодились молодежным лидерам. Многие были востребованы на госслужбе, но большая часть стали предпринимателями. В бизнесе, как и везде, действуют те же правила достижения успеха. Кстати, первые кооперативы, в том числе студенческие, зародились в комсомоле. Их появление было своеобразным вовремя организованным экспериментом, нацеленным в будущее.

– Можете назвать кого-то из ярких представителей комсомола?

– Историю любой страны верстают люди. В эту гигантскую организаторскую, воспитательную работу были вовлечены тысячи молодых, инициативных ребят. Не хочу называть персонально имена пионерских вожатых, секретарей первичных комсомольских организаций, комитетов комсомола, райкомов и горкомов, крайкома ВЛКСМ, не потому, что не помню. Помню, их имена в моем сердце. Невозможно назвать всех. А случайных людей среди комсомольского актива практически не было.

– Чтите ли Вы традиции приморского комсомола, участвуете ли во встречах комсомольцев? Как отмечается ежегодно День комсомола?

– Ежегодно 29 октября всегда проходят встречи комсомольского актива. Есть традиция у тех, кто пусть в разное время, но работал в аппарате Приморского крайкома ВЛКСМ, приходить на Морское кладбище, к могиле одного из первых секретарей крайкома. В прошлом году 100-летие ВЛКСМ отмечали по-разному, но во всех районах и городах края; а во Владивостоке праздник прошел в Доме молодежи, также состоялся митинг на Морском кладбище, мы побывали у памятников героям-комсомольцам и возложили цветы.

Комсомольцы приходят к могиле Расахатского возложить цветы. Фото: из личного архива Ирины Тумановой

– Не мешает ли расстояние для общения с приморскими комсомольцами?

– С 2002 года я живу в Санкт-Петербурге, вернулась на свою историческую родину, к родным. Но в этот знаменательный день я стараюсь приезжать во Владивосток. Когда нет возможности, обязательно встречаюсь с выходцами из Приморья в северной столице родины.

Расстояние не мешает общению с друзьями из Приморья. Фото:из личного архива Ирины Тумановой

– Ирина Александрова, расскажите немного о вашем отце. Это правда, что в честь него назван корабль?

– Отец у меня был военным, известный гидрограф, контр-адмирал, служил на всех флотах России и мне по жизни выпал Балтийский и Тихоокеанский флот. 4 сентября на новом малом гидрографическом корабле с его именем «Александр Рогоцкий» был поднят флаг. Кстати, корабль стал флагманом в своем классе. Есть и подводная гора в Северном Ледовитом океане имени А. Рогоцкого.

КОМСОМОЛ НЕ В ПРОШЛОМ

– Расскажите о буднях комсомола в Приморье?

– Край был молодежный, поэтому все значимые объекты в крае построены руками молодежи. В памяти у каждого из наших современников пионерская и комсомольская организация часто ассоциируется с какими-то своими отдельными интересными событиями: походами, песнями у костра, работой в подшефных совхозах, спортивными соревнованиями, агитбригадами, добровольными народными дружинами…. Да, мы и деревья сажали, и аллеи целые, макулатуру и металлолом собирали. Вот эти отдельные события и становились частичкой громадной работы, которую проводили комсомольские организации. Представить ее масштаб сложно, да и результаты сходу не просчитаешь. И все-таки. Наш край всегда был большой комсомольской ударной стройкой.

– Не все знают о кропотливой работе, проделанной членами ВЛКСМ. Что оставил комсомол в жизни Приморского края?

Были официально значимые Всесоюзные строящиеся объекты, такие как, «Приморская ГРЭС», «Ново-Спасский цементный завод», порт «Восточный», ВПЛ «Океан», мелиоративные инженерно-рисовые системы, «Тернейский лесопромышленный комплекс». Были стройки краевые ударные, к примеру, «Дом Молодежи», «Дворец пионеров». Практически каждый второй значимый объект в крае, будь то завод, птицеферма или школа строился силами комсомольско-молодежных коллективов. В крае работал Всесоюзный комсомольский отряд «Корчагинец». Громадный вклад в развитие Приморья внесли студенческие отряды.

Обложки билетов слегка различалисьФото: Комсомольская правда

– Как считаете, нужны ли в наше время подобные организации?

– Конечно, молодежные и детские организации всегда были нужны и востребованы. В последние годы возродились студенческие отряды, создаются в соответствии с Указом Президента детские формирования в школах. Времена меняются, но истинные ценности, которые воспитал в нас комсомол, остаются. Любить, беречь, защищать и гордиться своей Родиной. Верю, что комсомол – не в прошлом, это проект обновленного будущего для нашей молодежи, в которой обязательно впишут наш опыт, нами пройденный путь.

Приморские комсомольцы чтят традиции. Очередная встреча на праздник. Фото: предоставлено "Комсомолке" Ириной Тумановой

– В завершении пару слов для читателей самого комсомольского издания и ваших коллег. Кого бы хотели отметить и поблагодарить?

– Есть память, благодарность и признательность тем моим коллегам, кто работал в одной команде. Это очень большой актив молодежи: комитеты ВЛКСМ, райкомы и горкомы комсомола, аппарат Приморского крайкома ВЛКСМ. С большой признательностью отмечаю поддержку и помощь командования КТОФ и Дальневосточного Пограничного округа в организации военно-патриотической работы.

Искренне поздравляю всех приморцев с Днем рождения организации нашей юности! Пароль тот же: «Главное, ребята, сердцем, не стареть!». Нашему поколению есть, чем гордиться и дорожить!

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