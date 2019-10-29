Думал померещилось: сюрприз для приморцев оставили дорожники во время ремонта

Необычный подарок жителям Владивостока преподнесли дорожники во время ремонта участка на Снеговой. Выехавшие во вторник автомобилисты не поверили своим глазам, заметив закатанную в новенький асфальт лопату, сообщает «КП»-Владивосток».

Спешка и банальная невнимательность привели к курьезному случаю в Первореченском районе Владивостока. Рабочие забыли убрать с дороги лопату во время укладки асфальта на Снеговой. Жители Владивостока с юмором оценили креатив и нанотехнологии дорожников.

– Когда стоял спиной к водителю катка, – шутят пользователи социальных сетей.

Ремонт дороги на Снеговой начался еще летом, по контракту подрядчик должен закончить все работы в конце октября. Судя по всему именно «горящие сроки» стали причиной появления нового арт-объекта на городской магистрали. Свидетели уверяют, что укладка асфальта ведется буквально в авральном режиме, дорожники стараются не отстать от графика.

– Я два раза проехал мимо, думал, что померещилось, – поделился автомобилист из Владивостока.

По словам очевидцев, вернувшимся на ремонтируемый участок дороги рабочим, удалось извлечь из асфальта забытый инвентарь. Однако в дорожном покрытии осталась внушительная выбоина, которую придется устранить невнимательной бригаде. Стоит отметить, что дорожный ремонт во Владивостоке в этом году вызвал много вопросов. О качестве работы во время рабочей поездки в Приморье высказался полномочный представитель Президента Российской Федерации Юрий Трутнев, отметив недочеты при осмотре городских магистралей.