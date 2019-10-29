2019-10-29T12:56:06+03:00
Наука

Новый вид древних гигантских белок-летяг размером с лайку открыли ученые в Приморье

Размах крыльев животного мог достигать полутора метров [фото]
Александра ШОПЕНКО
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Размер туловища у предков и современников примерно одинаковый – около 60 сантиметров. Фото: Евгений ПоповРазмер туловища у предков и современников примерно одинаковый – около 60 сантиметров. Фото: Евгений Попов
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В пещере Сухая в Приморье палеонтологи обнаружили останки нового для науки вида древних белок-летяг. Костям неведомого животного примерно 30 тысяч лет. Вид получил название Petaurista tetyukhensis, сообщает «КП-Владивосток».

Доисторический «клад» ученых состоял из фрагмента верхней челюсти и нескольких зубов. В строении этих костных элементов специалисты нашли отличия от представителей других видов того же рода гигантских летяг. Питались животные, вероятно, листьями, фруктами и насекомыми.

Фрагмент челюсти нового вида летяши. Фото: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Фрагмент челюсти нового вида летяши. Фото: ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Впечатляют параметры древних белок-летяг. Размер туловища у предков и современников примерно одинаковый – около 60 сантиметров, а вот размах кожных мембран у древних животных мог достигать полутора метров. Летать доисторические белки-летяги могли на расстояние более полуметра.

К слову, останки гигантских белок-летяг ранее уже находили на севере Приморья в пещере Тетюхинской. Больше нигде в мире этот вид пока не фиксировался, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопрада».

Зубы нового вида летяги. Фото ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

Зубы нового вида летяги. Фото ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН

- Несмотря на большой объем палеонтологических исследований в соседнем Китае, их специалисты не находили костных остатков этого вида гигантской летяги. Это говорит о том, что либо их пока не нашли, либо она там не жила. В наши дни ареалы разных видов гигантских летяг в юго-восточной Азии выглядят как «пятна» - отдельные обособленные участки. Возможно, этот вид ограничивался в основном территорией современного Приморья, - считает профессор Михаил Тиунов, доктор биологических наук, который руководил раскопками.

Стоит отметить, что ранее в пещере Сухой были найдены редкие для Приморья останки носорогов Мерка. Вместе с новой находкой это говорит о том, что доисторический климат в Приморье был совсем иным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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