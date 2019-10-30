В Приморье кошка Маркиза в ДТП почти потеряла зрение и приобрела суперспособность

Про приморскую кошку Маркизу любят говорить - «она не с этой планеты» - и дело не только в гипнотическом взгляде. Три с половиной года назад животное дважды переехала машина, буквально раскатав по асфальту. Медикам пришлось заново собирать еле дышащую кошку: вставили на место выпавшие от удара глаза, «склеили» раскрошенную челюсть, - но единственное, что не смогли дать, так это прогнозы, что она выживет, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все началось поздним вечером. Девушка за рулем автомобиля заметила на дороге какой-то «пакет», неприметно лежащий между потоками спешащих машин. Какое-то необъяснимое чувство заставило приморчанку сделать «крюк» и все-таки удостовериться в том, что ей не показалось. Открывшаяся на месте картина ужаснула: «пакетом» оказалась кошка. Ну а дальше вы уже знаете - то, что осталось от животного привезли в клинику и отдали врачам. К утру Маркизу прооперировали.

Маркиза выжила после того, как ее дважды переехала машина

- Можно очень долго рассказывать, какое чудо было само дальнейшее выздоровление Маркизы. Но совершенно точно я знаю одно - животное перешагнуло через смерть! Ее как будто вела какая-то рука свыше. Все происходящее было настолько не объяснимо, - рассказывает представитель благотворительного фонда помощи животным «Подари дом».

За последующие несколько лет Маркизе удалось восстановиться практически полностью – сейчас у нее остались некоторые проблемы со зрением и почками, но в целом она энергичная красивая кошка. Но это еще не конец рассказа. По словам волонтеров, со всеми людьми, оказывающимися рядом с Маркизой, происходили необъяснимые вещи.

- Все, кто с ней пересекался, попадали под какую-то волну событий. К примеру, ветеринарный врач был в отпуске, но совершенно случайно вышел на один день, как раз тогда, когда мы Маркизу привезли. Если у нас ломалась машина, то стоило посадить в нее кошку, авто каким-то непонятным образом заводилось. Мы же ее по всем врачам возили - к некоторым специалистам обычно невероятно сложно попасть, но Маркизу принимали сразу. Я до сих пор не могу это объяснить... Ты как будто едешь и тебе всегда горит зеленый свет.

Кошку приютила девушка из Артема. Источник фото: группа помощи "Подари дом"

О Маркизе заботились сразу несколько человек – кто-то кормил, кто-то возил по врачам, а кто-то спонсировал. Спустя три месяца абсолютно все в один голос утверждал - с этой кошкой приходит большая удача. Волонтеры точно знали, что кто бы не взял это животное, оно перевернет его жизнь в лучшую сторону.

- Кошку взяла к себе девушка из Артема... Я вас уверяю ее жизнь за это время значительно изменилась в лучшую сторону. Маркиза совершенно точно не с этой планеты, - рассказывает одна из девушек, когда-то заботившихся о животном.