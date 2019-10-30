«В Олкинуоре мы не ошиблись»: новый голкипер приморского «Адмирала» вошел в состав сборной Финляндии

Голкипер хоккейного клуба «Адмирал» ненадолго сменит приморский ХК на сборную Финляндии. Юхо Олкинуора будет защищать ворота родной страны на первом этапе Евротура, который пройдет в Хельсинки. О пути финна из Европы до российского Дальнего Востока и национальной сборной – в материале «КП-Владивосток».

ДО «АДМИРАЛА»

Юхо Олкинуора родился в 1990 году в столице Финляндии - городе Хельсинки. Хоккеем начал заниматься в 2005 году в местном клубе «Таппара», за который играл до 2007-го. Уже в самом начале карьеры Юхо достойно показал себя, за что привлекался в юниорскую сборную страны. В 18 лет Юхо перешел в ХИФК (хоккейный клуб Хельсинки), за который выступал в юниорской SM-Liiga до 2010 года.

В самом начале карьеры Юхо достойно показал себя. Фото: ХК «Адмирал»

По мере развития карьеры, финн твердо решил играть в НХЛ и перебрался за океан – в США. Свое выступление он начал со студенческих лиг и в итоге дорос до Американской хоккейной лиги. Финн сменил несколько команд, но в НХЛ ему сыграть не удалось.

В 2016 году голкипер вернулся на родину, где провел десять встреч за «Сайпу». В 2018-м финн перебрался в город Ювяскюля, где стал членом команды «Юп», которую привел к бронзовым медалям чемпионата Финляндии. В следующем сезоне благодаря Юхо «Юп» стал победителем хоккейной Лиги Чемпионов.

В минувшем сезоне голкипер защищал ворота финского клуба «Пеликанс», в регулярном чемпионате на его счету 39 игр с процентом отраженных бросков 91.7 и коэффициентом надежности 2.26, что является седьмым показателем в финском чемпионате. В плей-офф Юхо провел 6 встреч, отражая 94.6 процентов бросков при коэффициенте надежности 1.67.

ФИНН, КОТОРЫЙ СМОГ

В 2019 году Юхо стал игроком приморского «Адмирала» - контракт с финном заключен на один год. Однако вписаться в команду с первого раза у финна не получилось. Юхо не сразу смог показать все, на что способен.

По мере развития карьеры, финн твердо решил играть в НХЛ. Фото: ХК «Адмирал»

- Откровенно говоря, у некоторых ребят поначалу опасения были: Юхо не полностью удались контрольные матчи, например, с «Амуром». Переломным моментом, я считаю, стал командный ужин на августовском сборе в Чехии. Юхо встал и сказал: «Да, парни, пока не оправдываю вашего доверия, но - вот увидите - я исправлюсь и буду прибавлять». Честно говоря, после этого финн стал в команде своим. И - что главное - свое слово сдержал! – поделился Александр Мерескин, нападающий «Адмирала».

Весной этого же года он в составе сборной родной страны отправился на Чемпионат мира по хоккею, где выиграл золотые медали. Олкинуора вышел на лед против Великобритании и отразил 12 бросков. В Приморье финн вернулся чемпионом мира.

- Считаю, что в Олкинуоре мы не ошиблись. Была небольшая проблемка в начале сезона, когда Антон Красоткин залечивал травму мениска. В результате вся нагрузка в первых маисах легла на финна, но он справился! – рассказал Сергей Светлов, главный тренер «Адмирала».

В 2019 году Юхо стал игроком приморского «Адмирала». Фото: ХК «Адмирал»

В приморском клубе Юхо смог отличиться в хорошем смысле этого слова. Он стал вторым голкипером в истории «Адмирала» с пятью победами подряд. Пятиматчевая серия включила в себя игры с «Куньлунем» – 2:1, «Нефтехимиком» – 2:0, «Металлургом» Мг – 4:3 (от), «Барысом» – 1:0 (от) и «Северсталью» – 5:3. Кроме того, в активе Олкинуоры уже 3 матча, сыгранных на «ноль».