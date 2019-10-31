2019-10-31T07:42:22+03:00
Происшествия

Вот это улов: краснокнижной рыбы почти на 90 миллионов рублей пытались вывезти из Приморья в мешках

В рефрижераторе находилось четыре тонны осетра и калуги [фото]
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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В таре с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были обнаружены амурский осетр и калуга. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краюВ таре с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были обнаружены амурский осетр и калуга. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю
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На трассе «Владивосток-Хабаровск» в остановленном авто пограничники нашли богатый улов. Водитель попытался вывезти из приморья четыре тонны краснокнижной рыбы, которые вылавливать запрещено. Ущерб оценивается в 88,5 миллиона рублей.

На трассе «Владивосток-Хабаровск» в остановленном авто пограничники нашли богатый улов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

На трассе «Владивосток-Хабаровск» в остановленном авто пограничники нашли богатый улов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Водитель машины предоставил пограничникам сопроводительные документы на груз, но среди многочисленных мешков с лососевыми сотрудникам ФСБ все-таки удалось найти неучтенную продукцию. В таре с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были обнаружены амурский осетр и калуга. Объяснить их наличие водитель не смог.

Водитель машины предоставил пограничникам сопроводительные документы на груз. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Водитель машины предоставил пограничникам сопроводительные документы на груз. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

- Всего сотрудники насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 – калуги, некоторые экземпляры которой достигали 1,5 метров в длину и весили порядка 60 килограммов, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Водителю грозит «административка». Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Водителю грозит «административка». Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Водителю грозит «административка» по статье («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». После проведения разбирательства и экспертизы, будет принято процессуальное решение. Максимальное наказание – штраф в размере от одной второй до одного размера стоимости водных биологических ресурсов.

Всего сотрудники насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 – калуги. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Всего сотрудники насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 – калуги. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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