Вот это улов: краснокнижной рыбы почти на 90 миллионов рублей пытались вывезти из Приморья в мешках

На трассе «Владивосток-Хабаровск» в остановленном авто пограничники нашли богатый улов. Водитель попытался вывезти из приморья четыре тонны краснокнижной рыбы, которые вылавливать запрещено. Ущерб оценивается в 88,5 миллиона рублей.

На трассе «Владивосток-Хабаровск» в остановленном авто пограничники нашли богатый улов. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Водитель машины предоставил пограничникам сопроводительные документы на груз, но среди многочисленных мешков с лососевыми сотрудникам ФСБ все-таки удалось найти неучтенную продукцию. В таре с надписью «Минтай. Треска. Камбала» были обнаружены амурский осетр и калуга. Объяснить их наличие водитель не смог.

Водитель машины предоставил пограничникам сопроводительные документы на груз. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

- Всего сотрудники насчитали 178 мешков, в которых находилось 388 тушек осетра и 98 – калуги, некоторые экземпляры которой достигали 1,5 метров в длину и весили порядка 60 килограммов, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю.

Водителю грозит «административка». Фото: Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю

Водителю грозит «административка» по статье («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море». После проведения разбирательства и экспертизы, будет принято процессуальное решение. Максимальное наказание – штраф в размере от одной второй до одного размера стоимости водных биологических ресурсов.