Спасибо вандалам: маяк «Токаревская кошка» могут навсегда закрыть для посещения

Одна из главных достопримечательностей Владивостока – маяк «Токаревская кошка», построенный в 1910 году, в очередной раз подвергшийся нападкам вандалов, могут закрыть для посещения. Стараниями неизвестных еще в сентябре оказалось разломано ограждение башни. Многочисленные туристы, посещающие исторический объект, пытаются сами вернуть на место металлическую сетку, однако все попытки тщетны – нужен капитальный ремонт. «КП»-Владивосток» выяснила, кто несет ответственность за благоустройство и охрану памятного места на Эгершельде и, чем чреваты подобные выходки вандалов для гостей и жителей приморской столицы.

Туристы пытаются вернуть на место испорченную сеткуФото: Милана СОКОЛ

Без посещения маяка на Токаревской косе во Владивостоке не обходится практически ни одна экскурсия. Один из самых старых «светил» Дальневосточной столицы, уже почти полтора века указывает путь судам, заходящим в акваторию города через пролив Босфор Восточный. Крайняя точка полуострова Муравьего-Амурского, после которой начинается Тихий океан – не просто действующий маяк, исторический объект, но и излюбленное место отдыха жителей и гостей краевой столицы. Однако далеко не все понимают важность объекта на Эгершельде.

Сюда приезжают большие туристические группыФото: Милана СОКОЛ

Стараниями вандалов

Сломанное ограждение, морские деликатесы, готовящиеся любителями легких денег в антисанитарных условиях, и мусорные кучи, которые приходится разгребать администрации города и волонтерам – такой «Токаревская кошка» не редко предстает перед иностранцами. Визитная карточка города частенько просто шокирует туристов, приехавших запечатлеть красоту Дальнего Востока. Несмотря на активную работу по благоустройству территории перед маяком мэрии Владивостока и охрану государственного объекта Минобороды – находятся умельцы, готовые крушить все на своем пути.

В таких условиях (рядом с мусорными пакетами) готовят лакомство для туристовФото: Милана СОКОЛ

Шведско-русский стол для иностранцевФото: Милана СОКОЛ

Как выяснил корреспондент «Комсомолки» только за последние 3 года, ограждение вокруг «Токаревского» маяка устанавливалось 6 раз. При этом все расходы ложились на Тихоокеанский флот ВМФ России, в ведомстве которого находится территория.

Вандалы опять повредили ограждениеФото: Милана СОКОЛ

– Маяк – безусловно, визитная карточка города и на флоте это понимают, именно поэтому был выбрано ограждение, которое не портит внешний вид. К сожалению не все ценят такой подход руководства флота к имиджевым объектам города, – отметил начальник отдела информационного обеспечения Приморского региона Николай Воскресенский.

С начала осени ограждение вокруг башни разломано. Некоторые туристы пытаются самостоятельно вернуть сетку на место, перед тем, как сделать фото на память. Но тяжелая конструкция, поломанная со всех сторон, нуждается в замене или дорогостоящем ремонте.

Хотели сделать фото на память,а пришлось чинить ограждениеФото: Милана СОКОЛ

– Ограждение, конечно восстановим, но только когда появятся средства. Наверное, это будет в последний раз. Дальше уже последуют более радикальные меры, – посетовал представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Благоустройство

Сам маяк относится к Минобороне, а за благоустройством участка перед ним следит администрация города. Недавно был отсыпан проход, сделаны красивые лавочки и закуплены новые урны для мусора. Еще с весны планировалось установить камеры видеонаблюдения по периметру, на данный момент степень их готовности к работе уточняется.

Маяк запечатлен на камне художницейФото: Милана СОКОЛ

– Достаточно часто сталкиваемся с тем, что отдыхающие оставляют за собой мусор. В рамках соблюдения норм санитарии постоянно приезжают специалисты и убираются на территории, – рассказала специалист пресс-службы мэрии города.

К уборке иногда присоединяются и местные жители. Волонтеры периодически проводят на «Токаревской» косе субботники. Однако все старания перечеркивают варварские выходки неизвестных. Не исключено, что порча имущества может закончиться плачевно для всех. После запрета на въезд, который последовал недавно, военные попросту закроют доступ к маяку.

Неравнодушные жители города сами организуют субботникиФото: Милана СОКОЛ

– Командование флота убедительно просит жителей и гостей Владивостока бережно относиться к имуществу ТОФ, отдавая себе отчет в том, что это не просто маяк, а объект Министерства обороны Российской федерации. В противном случае, вслед за ограничением проезда на территорию, будет принято решение о полном прекращении доступа на маяк, доводить до такого, конечно, не хочется,– поделился Николай Владимирович.

Если понадобится, выставим охрану и закроем вход, – констатировал представитель ведомства.

Маяк любят иностранцы и местные жителиФото: Милана СОКОЛ

Туристы из разных стран приезжают посмотреть на местную достопримечательностьФото: Милана СОКОЛ

Справка

В 19-ом веке «кошкой» называлась песчаная отмель, поэтому название подошло, как к самой косе, так и к маяку, который на ней расположен. Имя известного гидрографа Токаревского было присвоено маяку после его смерти, хотя сам ученый ни разу не бывал во Владивостоке. Светящийся знак для навигации судов появился на искусственно созданной насыпи, еще в 1876 году. Позже – в 1910 году было построено само здание, высота круглой башни достигает 11, 9 метров. Маяк, который видят люди сейчас – сохранился в первозданном виде. Именно поэтому так важна его дальнейшая охрана от вандалов.

С косы открывается шикарный вид на море, город и мосты. Здесь принято встречать рассветы и провожать закаты. Зимой с маяка можно любоваться пятнистыми тюленями, которые выходят на лед вблизи косы.

Высота башни почти 12 метровФото: Милана СОКОЛ

Иностранцы приезжают с профессиональной аппаратурой, чтобы заснять красоту ВладивостокаФото: Милана СОКОЛ

Бесплатное фото с морскими обитателями акватории обеспеченоФото: Милана СОКОЛ

Очередь за морепродуктамиФото: Милана СОКОЛ