2019-10-31T08:15:32+03:00
Общество

Сейчас будет жарко: во Владивостоке блондинка с идеальными формами показала, как заставить «море волноваться»

Фотограф рассказала, как побороть стеснение и заполучить желаемые снимки [фото, 18+]
Кристина ГРИН
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Фотосессия проходила в сентябре. Фото: @kseniyafotogram.Фотосессия проходила в сентябре. Фото: @kseniyafotogram.
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Загадочной можно оставаться даже тогда, когда на тебе нет ни единой одежды. Смотрите сами. Блондинка с идеальными формами, будто только вышедшая из морской пучины. Ровный загар подчеркивает изгибы тела модели и работает в тандеме с солнечным светом.

Лица девушки не видно, поэтому даже откровенные позы не выглядят здесь вульгарно. Все очень эстетично. Но узнать белокурую красавицу поближе, разумеется, захотели представители сильного пола. «Комсомольская правда - Владивосток» решила выяснить, где и когда проходила это фотосессия.

Очень важный аспект, по словам фотографа, это доверие. Фото: @kseniyafotogram.

Очень важный аспект, по словам фотографа, это доверие. Фото: @kseniyafotogram.

- Я вообще занимаюсь практически всеми видами фотосессий, то есть среди свадебных и портерных кадров в моем аккаунте вы можете найти и такие снимки. С этой моделью мы работаем не в первый раз, - рассказывает корреспонденту «КП-Владивосток» фотограф Ксения. - Это было примерно в середине сентября в районе бухты Горностай. Выбрала эту локацию, потому что она доступна по расстоянию и там мало людей. Модель должна чувствовать себя комфортно и свободно. Конечно, мне нравятся фотосессии с красивым нижним бельем, но здесь природа и естественность взяли верх.

Очень важный аспект, по словам фотографа, это доверие, иначе модель будет скованной, не сможет раскрыться, и это обязательно отразится на конечном результате. Сама модель жаркой фотосессии в этом солидарна с автором.

Ну, по снимкам видно, что побороть стеснение у модели получилось. Фото: @kseniyafotogram.

Ну, по снимкам видно, что побороть стеснение у модели получилось. Фото: @kseniyafotogram.

- Мой совет всем тем, кто мечтает о такой откровенной фотосессии: послушайте музыку, чтобы настроиться. Со стороны фотографа работают комплименты. Они здорово подбадривают и разрушают стену стеснения,- говорит Ксения.

Так тепло, как в сентябре уже точно не будет, но мы надеемся на то, что Ксения найдет выход из ситуации и в ближайшее время обрадует своих подписчиков новыми горячими проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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