Льготная ипотека станет стимулом для развития Приморья

Решение о беспрецедентно низкой ставке по ипотеке, работу над которым сейчас завершают Минвостокразвития России и Фонд развития Дальнего Востока, может изменить к лучшему демографическую ситуацию на малозаселенных территориях страны.

- Воспользоваться мерой смогут получатели земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», планирующие строительство индивидуального жилого дома, а также молодые семьи - на приобретение готового жилья или для строительства жилого дома, - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. - На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования Правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 миллиарда рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 миллиардов рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе, то в программе смогут принять участие около 140 тысяч получателей «дальневосточных гектаров» и молодых семей.

Свой дом - это реально

По словам Сергея Ховрата, сейчас в среднем по Дальнему Востоку ипотечные кредиты предоставляются под процентную ставку в 9,1 процента. При стоимости домокомплекта около 3,5 миллиона рублей, если брать ипотеку по данной ставке, в течение 20 лет стоимость дома удваивается. Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке были проведены соответствующие исследования и расчеты, обосновывающие льготную ставку в процентах. Согласно проекту «Дальневосточной ипотеки» можно будет получить кредит размером до 6 миллионов рублей на срок до 20 лет. Эти параметры рассчитаны исходя из среднего уровня дохода получателей «дальневосточных гектаров», а также молодых семей, чтобы ежемесячный платеж был наиболее комфортен.

Молодые семьи могут взять ипотеку на покупку квартиры на первичном рынке. Получатели земли по программе «Дальневосточный гектар» могут использовать ипотеку для строительства дома или также приобрести квартиру в новостройке. После получения права собственности (выплаты ипотеки) семья становится полноправным владельцем и может сдать, продать или подарить свою квартиру либо дом.

- Государство, расставляя свои приоритеты для дальневосточников и активно лоббируя дешевую ипотеку для семей с детьми, тем самым очень своевременно включилось в решение проблем с демографией в регионе, - считает председатель «Лиги финансовых институтов» Александр Ивашкин.

Председатель «Лиги финансовых институтов» Александр Ивашкин. Фото financliga.ru

Простые условия

Кто подходит под критерий «молодая семья» для участия в программе «Дальневосточная ипотека»? Об этом рассказали специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Прежде всего, у супругов должно быть гражданство Российской Федерации. И муж, и жена должны быть не старше 35 лет включительно. Семья должна состоять в зарегистрированном браке не менее одного года. Хотя бы один из супругов должен иметь регистрацию по месту жительства на территории регионов, входящих в состав ДФО. Кстати, один родитель (до 35 лет) с ребенком до 18 лет тоже считается семьей. Просто неполной. Молодая семья, не имеющая детей, также может получить ипотеку под 2 процента.

- Я надеюсь, что льготная ипотека поможет закрепить на территории Приморья талантливую работающую молодежь, - перспективу прокомментировал «КП» председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Зайнуллов. - Это правильная политика государства, уверен, это решение позволит увеличить доступность ипотеки, помочь в решении жилищного вопроса молодежи, которая часто социально не защищена.

Председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Приморского края. Дмитрий Зайнуллов. Фото: ФППК.

Для «гектарщиков» возрастные рамки для получения ипотеки не предусмотрены. Пока единственным ограничением является вид разрешенного использования земли. Она должна быть получена для целей строительства дома. То есть получатель земельного участка должен выбрать вид разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» и (или) «Для ведения личного подсобного хозяйства» (приусадебный земельный участок) и направить уведомление в уполномоченный орган, который должен согласовать уведомление, подписать его и направить в Росреестр.

Но вид использования земли можно и поменять. Для этого необходимо через личный кабинет Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.рф» направить уведомление в уполномоченный орган о выборе иного вида разрешенного использования.

Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС доктор экономических наук Александр Латкин. Фото пресс-службы ВГУЭС

Руководитель Института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС доктор экономических наук Александр Латкин считает, что проект по «Дальневосточной ипотеке» сможет закрепить профи высокого уровня в крае:

- Жилье - один из главных факторов для принятия решения, где жить и работать, - уверен профессор.

Не пропусти!

Время действия программы - пять лет. Президент РФ Владимир Путин сказал об этом на V Восточном экономическом форуме. То есть если ничего не изменится и сроки действия потом не продлят, то уже через пять лет новые заемщики не смогут взять льготную ипотеку.

В Приморье региональным оператором по реализации проекта «Дальневосточная ипотека» выбрана Корпорация развития жилищного строительства. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Олег Кожемяко.

Список банков-участников программы еще формируется. Как только соответствующее постановление появится на сайте Правительства РФ, будет опубликован и перечень кредитных организаций. Напомним, Владимир Путин на пленарном заседании пятого Восточного экономического форума, которое прошло во Владивостоке 5 сентября, предложил использовать в качестве источника финансирования проекта средства госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие ДФО» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Президент дал поручение правительству до 15 декабря подготовить соответствующие поправки в законодательство РФ.

Кстати, в Приморском крае с 2018 года действует программа «Доступная ипотека», по которой льготный заём выдается работникам бюджетных учреждений здравоохранения, культуры, образования, оборонно-промышленного сектора, научные сотрудники, в семьях, в которых начиная с 1 января 2018 года родился первый ребенок. А также гражданам, которые являются участниками государственных или муниципальных программ. Средства предусмотрены в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.