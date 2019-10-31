2019-10-31T11:07:44+03:00
Общество

«Венецианский карнавал» развернется в анфиладах картинной галереи

В Ночь искусств в выставочных залах посетителей ожидают концерты, блиц-экскурсии, театральные постановки, детский час с играми, специальными экскурсиями и арт-лото
Марина СМОРОДИНА
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В картинной галерее воцарится атмосфера эпохи Возрождения. Фото: primfil.ruВ картинной галерее воцарится атмосфера эпохи Возрождения. Фото: primfil.ru
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Увлекательную программу подготовили к Ночи искусств в Приморской картинной галерее. Мероприятия будут проходить с 18.00 до 23.00 в зданиях на Алеутской, 12 и Партизанском проспекте, 12.

- Гостей главного корпуса также ждет насыщенная программа, приуроченная к Году театра в России. Здесь пройдет акция-конкурс: посетители в маскарадных костюмах эпохи итальянского Возрождения станут обладателями права бесплатного посещения. Лучшие костюмы будут отмечены особыми призами, - рассказала директор картинной галереи Алена Даценко.

В Парадном зале представлена программа в рамках выставки «Боттичелли. «Мастер универсального искусства» из коллекции галерей Уффици (Италия, Флоренция). С 19.00 до 20.30 студия старинного и народного танца «Наследие» представит программу «Век любви». Гости смогут окунуться в эпоху Возрождения, узнать историю итальянского костюма, изучить старинные танцы и насладиться танцевальным выступлением участников студии.

В экспозиции выставки «Итальянская коллекция» для юных гостей с 18.00 до 18.45 и с 19.00 до 19.45 будут предложены специальные экскурсии; желающие смогут собрать пазлы с произведениями русских художников из коллекции галереи и поиграть в арт-лото. Помогут юным гостям волонтеры галереи.

В выставочных залах на Партизанском проспекте с 17.00 до 23.00 развернется «Игротека», где все желающие смогут поиграть в интересные настольные игры. Выбирайте игры на свой вкус из тридцати представленных или попробуйте все! В 19.00 художник Ольга Асаевич проведет мастер-класс «Гравюра на картоне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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