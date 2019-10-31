В Ночь искусств приморцев приглашают приобщиться к культурным ценностям

Ежегодная культурно-образовательная акция «Ночь искусств» пройдет в Приморье 3 ноября. Она традиционно посвящена Дню народного единства. Во всех уголках региона можно будет посетить тематические мероприятия и приобщиться к культурной жизни края.

- Для культурных учреждений всей страны это прекрасная возможность по-новому взглянуть на свои коллекции, заявить о себе, привлечь еще больше постоянных посетителей. Библиотеки и дома культуры, маленькие и большие музеи, музыкальные школы, театры и другие площадки - все они будут открывать искусство для зрителя, - отметили специалисты департамента культуры.

Драматическая сцена

Приморский академический краевой драматический театр имени Горького в ночь с 3 на 4 ноября приоткроет для зрителей свои тайны. Гости акции смогут побывать на экскурсии «Тайны закулисья», принять участие в мастер-классах с ведущими артистами театра, высказать свое мнение в ходе тематической дискуссии «Что для вас театр?». На Большой сцене зрители увидят спектакль «Энергичные люди», посвященный 80-летию со дня рождения Василия Шукшина, начало 18.30. А на Малой сцене в 22 часа с участием молодых актеров театра будет показан спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Адрес театра: г. Владивосток, ул. Светланская, 49.

Приморский краевой драматический театр молодежи в Ночь искусств сменит привычные подмостки на залы краевой картинной галереи. Актеры приготовили для публики театральные эпизоды. Зрители увидят отрывки из постановки «Скамейка» и спектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина».

Приморские таланты

В Приморском краевом центре народной культуры 3 и 4 ноября жители и гости Владивостока смогут посетить выставку живописных работ самобытного художника из поселка Восток Красноармейского района Ивана Чипизубова. Экспозиция организована по инициативе друзей, которые чтут и помнят Ивана Ивановича, человека жизнелюбивого, уверенного и одновременно скромного и заботливого. Созерцание картин приморского «самородка», несомненно, доставит удовольствие публике.

- Самобытный художник использовал натуралистичную гамму оттенков, органично сочетая цвета на полотне. Эффект легкой дымки придают работам загадочность и таинственность. Перед нами возникает лес, полный тайн и чудес. На полотне могут весело играть медвежонок с медведицей или ярко петь озорной горный ручей. Классические образы греют теплом и вызывают самые теплые ассоциации, - рассказали организаторы экспозиции.

Выставка работает по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 25. Вход свободный.

Приморская государственная публичная библиотека имени Горького в Ночь искусств приглашает на презентацию сборника «Колокольное дерево» Андрея Земскова, поэта, автора-исполнителя собственных песен. Он пишет стихи о людях, временах года, войне, городах и больше всего - о Владивостоке. Мероприятие состоится 3 ноября с 20.00 по 21.30. После презентации начнется работа клуба молодых поэтов «Узкий взгляд». Адрес: г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59а.