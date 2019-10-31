«Мадам Галецкая» проведет музыкальную экскурсию

Любителям музыки и истории стоит в Ночь искусств выбрать для посещения Приморскую краевую филармонию. Здесь экскурсию с увлекательными рассказами о музыкальной культуре Владивостока конца XIX – начала XX века и о культурных событиях сегодня проведет сама Мадам Галецкая. Это исторический персонаж: Анна Карловна Галецкая была супругой купца Ивана Ивановича Галецкого, основателя здания, где сейчас расположена филармония. А сама она была хозяйкой популярного в те давние времена музыкального салона.

Экскурсия предусматривает несколько остановок, каждая из которых сопровождается увлекательными рассказами о музыкальной культуре Владивостока прошлого и сегодня, а также концертными выступлениями артистов Приморской краевой филармонии. Экскурсанты не остаются пассивными слушателями, а вовлекаются в действие. В проекте принимают участие артисты филармонии: лауреат международных конкурсов Наталья Кривицкая (виолончель, ведение программы), Аэлита Степанова (художественное слово), Ирина Кучинская (сопрано), дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Наталья Брылёва (сопрано), заслуженный артист РФ Леонид Букин (фортепиано).

Завершится волшебная ночь в «Виртуальном концертном зале». Гостям филармонии будет предложена трансляция концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского в московской филармонии.

Акция «Ночь музеев» в Приморской краевой филармонии откроется 3 ноября в 20 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 15.