2019-10-31T11:15:06+03:00
Общество

«Мадам Галецкая» проведет музыкальную экскурсию

Ночь искусств в приморской филармонии завершится виртуальным симфоническим концертом
Елена КРАЙНЕВА
Поделиться:
Экскурсия по филармонии позволит погрузиться в культурную историю Владивостока. Фото: primfil.ruЭкскурсия по филармонии позволит погрузиться в культурную историю Владивостока. Фото: primfil.ru
Изменить размер текста:

Любителям музыки и истории стоит в Ночь искусств выбрать для посещения Приморскую краевую филармонию. Здесь экскурсию с увлекательными рассказами о музыкальной культуре Владивостока конца XIX – начала XX века и о культурных событиях сегодня проведет сама Мадам Галецкая. Это исторический персонаж: Анна Карловна Галецкая была супругой купца Ивана Ивановича Галецкого, основателя здания, где сейчас расположена филармония. А сама она была хозяйкой популярного в те давние времена музыкального салона.

Экскурсия предусматривает несколько остановок, каждая из которых сопровождается увлекательными рассказами о музыкальной культуре Владивостока прошлого и сегодня, а также концертными выступлениями артистов Приморской краевой филармонии. Экскурсанты не остаются пассивными слушателями, а вовлекаются в действие. В проекте принимают участие артисты филармонии: лауреат международных конкурсов Наталья Кривицкая (виолончель, ведение программы), Аэлита Степанова (художественное слово), Ирина Кучинская (сопрано), дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Наталья Брылёва (сопрано), заслуженный артист РФ Леонид Букин (фортепиано).

Завершится волшебная ночь в «Виртуальном концертном зале». Гостям филармонии будет предложена трансляция концерта Российского национального молодежного симфонического оркестра в концертном зале имени Петра Ильича Чайковского в московской филармонии.

Акция «Ночь музеев» в Приморской краевой филармонии откроется 3 ноября в 20 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как губернатор и его Семья стали Хозяевами региона. Но споткнулись о маленького прокурора
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 1]
Новости 24
«Жесть началась»: вечерний Владивосток сковали 8-балльные пробки
«Токаревский маяк» оборудовали камерами, но заснять вандалов пока не удалось
Сонного и растерянного ежа-шатуна спасли от машин и собак в Приморье
В Приморье дочь подала в суд на родного отца за то, что он отбирал у нее пенсию
Моряки и военные помогают в поисках пропавших рыбаков в Приморье
Пьяный житель Владивостока избил и попытался изнасиловать падчерицу
В Приморье врачи готовятся провести первую операцию по пересадке органов
В 2019 году Альфа-Банк организовал 21 сделку на долговом рынке, в пайплайне еще 15
Следователи заинтересовались пропавшими рыбаками в Приморье
Шашлыки отменяются: синоптики дали прогноз на ноябрьские праздники в Приморье
Даже не на что возмутиться: во Владивостоке 4-балльные пробки
Приморских героев, задержавших педофила со спущенными трусами, наградили благодарственными письмами
Синоптики выявили степень интенсивности опасных явлений в Приморье
Трамваям хода нет: очередное ДТП заблокировало движение во Владивостоке
Шутники превратили двор Владивостока в джакузи для авто
Недетские забавы: приморских водителей предупреждают об опасности на дороге