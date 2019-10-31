Трагедия маленького человека о нелюбви к великому гению Пушкина

Пьеса израильского драматурга Михаила Хейфеца «Спасти камер-юнкера Пушкина» стала одной из самых любимых у российских театров. Ну как пройти мимо истории о том, как спасти «наше всё», без которого уже невозможно представить жизнь простого человека? Хотя если признаться, то большинство из нас не так уж и любят великого гения русской поэзии. Хейфец смог поведать искреннюю и честную историю о жизни простого маленького человека через его нелюбовь к Пушкину, которую Приморский краевой драматический театр молодежи и взял в свой репертуар, пригласив для постановки питерского режиссера Виталия Дьяченко.

Главный герой - самый простой, обычный мальчик Миша Питунин, не блещущий какими-то талантами. С самого детства он оказывается в разных комичных ситуациях, оборачивавшихся для него несчастьями. А все из-за кого? Конечно, из-за Александра Сергеевича Пушкина!

Тут и детский сад, в котором случились первые слезы из-за поэта, и школа, где не оценили его художественных творений, и даже армия. В итоге Миша проникается глубокой ненавистью к гению, который буквально мистическим образом преследует его по пятам. И вместе с тем, как взрослеет герой, меняется и его отношение к Пушкину. Ведь именно из-за любви к девушке Питунин роковым образом оказался втянут в игру по спасению великого поэта.

Николай Тирщук и Юрий Шадрин в роли Дубасова и ПитунинаФото: Юлия НИКИТИНА

Виталий Дьяченко специально «раздал» роль главного четырем артистам (Юрий Шадрин, Николай Тирищук, Денис Лашко, Герман Авеличев), чтобы подчеркнуть в спектакле его собирательный образ. Ведь то, что происходило с героем, довольно многие из нас испытали в юности. Это и дурацкая зубрежка, и трижды ненавистный Евгений Онегин, и фанатичные учителя, боготворящие гения до такой степени, что житья от них нет.

Благодаря четырем разным Питуниным этот спектакль совсем иначе воспринимается зрителями, перед которыми они рассказывают свою историю жизни, начавшуюся со слов: «Пушкина я возненавидел еще в детском саду!» Не случайно режиссер воплотил поэта в спектакле похожим на детский нелепый рисунок - кудрявый, маленький, словно обезьянка.

И между главными вехами в судьбе Питунина зритель перемещается из нашего времени в пушкинское, узнавая любопытные подробности личной жизни тех, кто окружал поэта, - Дантеса, Луи Геккерна, Наталии Гончаровой.

Юрий Шадрин в роли ПитунинаФото: Юлия НИКИТИНА

Передряги, в которые втянут герой, всегда начинаются с провокационного вопроса: «Ты что… Пушкина не любишь?» Ну что тут ответить… Наш герой не зря в садик и школу имени А. С. Пушкина ходил, да еще и терпел на пару со своим другом Дубасовым тяготы учебы. А между прочим, «Дубик» Пушкина не любил еще больше, чем Питунин. И именно там они поняли одну истину, которую невозможно было оспорить и что-либо на нее возразить. А именно: что «любимый поэт - Пушкин, композитор - Чайковский, а художник - Репин!».

Но так получается, что кинотехникум и девушка Лера (Анастасия Кошарнова), любви которой Питунин добился, вызубрив лирику поэта, навсегда изменили ход истории главного героя. Так и начинается их игра, ради которой Питунин узнает о ненавистном Пушкине столько, что хватило было на диссертацию.

Анастасия Кошарнова, по режиссерской задумке, воплотила и первую любовь главного героя, и самого поэта, максимально карикатурно доведя образ гения до абсурда.

Чтобы передать эпоху конца 70-х, в спектакле точечно собраны предметы того времени: школьный пиджак времен СССР, тяжелый портфель, военная форма, старый киноаппарат, глобус. И чтобы не перегружать пространство Малой сцены, все происходит в достаточно условных декорациях, которые меняются под школьные стены, плац военной части, улицы, ларьки.

Художник Наталья Стороженко смогла воплотить в небольшом пространстве и питерскую погоду, и школу, и Черную речку, где прошла роковая дуэль Пушкина с Дантесом. При этом спектакль получился визуально очень выигрышным за счет минимализма в цветовой гамме - белое пианино, белые костюмы Питуниных, черные фонари и серые, затянутые тучами, стены.

Малая сцена позволяет работать на расстоянии вытянутой руки, что еще сильнее окунает зрителя в происходящее. Здесь чувствуются молчаливые улыбки, понимающие взгляды, вызванные не только самой историей, но и точно переданными отголосками времени.

Зритель переживает вместе с Питуниным целую жизнь, одновременно комедию и трагедиюФото: Юлия НИКИТИНА

Николай Тирищук оказался настоящей находкой в этом спектакле. Его Питунин в тяжелых армейских условиях, рассказывающий перед всей ротой самый главный секрет великого поэта, достоин искренних оваций. Чего только стоит исполнение одноклассника Дубасова и школьного хулигана Витька!

Денис Лашко со школьной трагедией о том самом Онегине и сотрясении мозга, которое никак не дает ему зазубрить строки, передал ту самую панику, которую, наверное, испытывал каждый из нас, стоя у школьной доски. Его Питунин нелепый, наивный и трогательный в своем стремлении избавиться от Пушкина всеми силами. Не тут-то было… ведь даже первая попытка закадрить девчонку - закончилась провалом.

Юрию Шадрину режиссер доверил любовную линию в спектакле. И надо признать, что благодаря тому, что артист совсем другого типажа, эта получилась наиболее выигрышно. И именно его Питунина он оставляет для финала.

То, что поначалу кажется комедией, вдруг превращается в трагедию, которая случается так буднично. Ведь никто никогда не сможет никого спасти. Ни века назад, ни сегодня. Но отмеренный отрезок времени, который есть у каждого, осмысленнее и счастливее может сделать только творчество и искусство. И ненавистный Пушкин тоже.

А главное, покидая зрительный зал, остается один вопрос, который задаешь себе. Нет, не о том, как все-таки можно было спасти Пушкина. А можно ли было спасти Питунина в этой цепочке странных событий, тесно сплетенных с судьбой поэта.