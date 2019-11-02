На золоторудной шахте в Магаданской области ночью произошел пожар

Серьезное происшествие случилось ночью на золоторудной шахте «Ольча» в Магаданской области. На глубине около 400 метров загорелась техника. В момент возгорания на руднике находились люди. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», ликвидировать пожар удалось лишь к утру.

Пламя охватило машину, предназначенную для погрузочно-доставочных работ в подземных горных выработках рудников. В момент происшествия в шахте находились 15 человек, все они благополучно выбрались на поверхность до приезда спасателей. Работники предприятия приступили к тушению, параллельно сообщив о случившемся в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Магаданской области.

Колымские огнеборцы приняли участие в тушении пожара в шахте. Фото: 49.mchs.gov.ru

– Огонь ликвидировали к 6 часам утра,–рассказал «Комсомолке» специалист ГУ МЧС России по Магаданской области.Тревожный вызов с места происшествия поступил в 01:00 по местному времени. Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего 3 квадратных метра, пожар удалось потушить лишь к утру. Не исключено, что тушение осложнилось в связи с труднодоступностью очага возгорания.

В тушении участвовали 15 человек – 10 специалистов предприятия и 5 пожарных. В работе были задействованы две единицы специализированной техники. По сообщению пресс-службы регионального МЧС, обошлось без пострадавших. В причинах происшествия и степени материального ущерба еще предстоит разобраться специалистам.

Месторождение «Ольча» расположено в Среднеканском городском округе Колымы. Рудником владеет «Омолонская золоторудная компания», входящая в состав «Полиметалл». По предварительной информации, шахта возобновит работу после проветривания.