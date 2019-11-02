2019-11-02T17:33:44+03:00
Происшествия

Жительница Владивостока пострадала при взрыве на территории школы

Горожанку госпитализировали прибывшие медики, ведется проверка
Милана СОКОЛКристина ГРИН
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ЧП во Владивостоке произошло рядом со школойЧП во Владивостоке произошло рядом со школойФото: Кристина ГРИН
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По свидетельствам очевидцев, вечером в субботу, в приморской столице произошел взрыв на территории общеобразовательной школой № 45. Как удалось выяснить редакции «КП»-Владивосток», в результате происшествия пострадала 61-летняя женщина, которая подняла взрывоопасный предмет. По факту инцидента уже назначена проверка.

Происшествие возле МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», расположенного на 50 лет ВЛКСМ, случилось около 19 часов вечера. Громкий звук было слышно даже через закрытые окна в домах напротив, жильцы которых и поспешили вызвать экстренные службы. Свидетели уверяют, что пострадавшая подняла с земли опасный предмет не из праздного любопытства, а, можно сказать, по долгу службы – по словам местных жителей, горожанка работает дворником. Для травмированной женщины в срочном порядке вызвали скорую помощь.

– Я живу в третьем доме, проезжал мимо школы №45 примерно в 18:50. Услышал громкий хлопок, подумал, что в моей машине что-то упало, но боковым зрением заметил вспышку с правой стороны, – рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» очевидец происшествия. – Цвет вспышки был светло-желтый. Все машины, припаркованные у дороги, от такой звуковой волны включили сигнализацию. Мама позвонила из дома и спросила, все ли со мной в порядке, услышав такой взрыв. Что именно там взорвалось, к сожалению, не увидел.

Естественно, что подобный инцидент не остался без внимания сотрудников органов внутренних дел, сообщение о ЧП поступило в отдел полиции №2 по Владивостоку. Как рассказала корреспонденту «Комсомолки» начальник Отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Приморскому краю Ирина Сырова, женщина подняла с земли неустановленный предмет, после чего раздался хлопок. По предварительным сведениям, это петарда китайского производства. В результате взрыва пострадавшая получила травму руки и была госпитализирована для дальнейшего обследования.

Сейчас на территории общеобразовательного учреждения все спокойно Фото: Кристина ГРИН

Сейчас на территории общеобразовательного учреждения все спокойноФото: Кристина ГРИН

Специалисты уже обследовали территорию школу. Сейчас там все спокойно, ворота закрыты, и территория кажется вполне безопасной. Рядом со зданием школы до сих блуждают любопытные местные, которые надеются увидеть последствия происшествия. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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