Амурский тигр напал на охотника рядом с селом Приморья

Случилось все в лесу, расположенном на территории охотхозяйства рядом с селом Кроуновка. Накануне мужчина охотился в этой местности. Все соответствующие документы у него имеются, даже оружие зарегистрировано в установленном порядке, так что браконьером его назвать нельзя.

Внезапно в лесу на него набросился тигр. Зверь убежал только тогда, когда охотник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.

- Сотрудниками отдела МВД России по Уссурийску проводится доследственная проверка по факту инцидента, связанного с нападением тигра на человека в лесной местности на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Известно, что тигр до сих пор на свободе, а раненый охотник госпитализирован. Пока нет информации о степени тяжести травм, нанесенных ему зверем.

Тем не менее, сотрудники полиции намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего. Жителям близлежащей к месту происшествия округе стоит быть предельно осторожными.