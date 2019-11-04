2019-11-04T13:38:15+03:00
Происшествия

Амурский тигр напал на охотника рядом с селом Приморья

Мужчину госпитализировали в больницу
Кристина ГРИН
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Зверь убежал только тогда, когда охотник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.Зверь убежал только тогда, когда охотник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Случилось все в лесу, расположенном на территории охотхозяйства рядом с селом Кроуновка. Накануне мужчина охотился в этой местности. Все соответствующие документы у него имеются, даже оружие зарегистрировано в установленном порядке, так что браконьером его назвать нельзя.

Внезапно в лесу на него набросился тигр. Зверь убежал только тогда, когда охотник произвел несколько предупредительных выстрелов в воздух.

- Сотрудниками отдела МВД России по Уссурийску проводится доследственная проверка по факту инцидента, связанного с нападением тигра на человека в лесной местности на территории охотхозяйства недалеко от села Кроуновка, - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Известно, что тигр до сих пор на свободе, а раненый охотник госпитализирован. Пока нет информации о степени тяжести травм, нанесенных ему зверем.

Тем не менее, сотрудники полиции намерены разобраться в обстоятельствах произошедшего. Жителям близлежащей к месту происшествия округе стоит быть предельно осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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