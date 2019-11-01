2019-11-01T09:31:31+03:00
Общество

Владивостокцам, живущим рядом с Алексеевской сопкой, грозит штраф от 200 тысяч до 5 миллионов рублей

Граждане уже много лет не пускают посторонних на видовую площадку
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Алексеевскую сопку считают одной из лучших видовых площадок городаАлексеевскую сопку считают одной из лучших видовых площадок городаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК
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Инспекция по охране объектов культурного наследия в прошлом месяце сделала предупреждение владивостокцам, живущим по адресу: Суханова, 8Д. К 1 ноября граждане должны были добровольно открыть проход на Алексеевскую сопку, которую они много лет назад самовольно огородили забором. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» с самого утра отправился проверить, как выполняется поручение. Как итог: встретил все те же запертые двери.

Алексеевская сопка (она же – сопка Почтовая и Столбы) – одна из лучших видовых площадок города. Вот только наслаждаться сказочным видом на ней позволено не всем.

Местные препятствуют проходу посторонним

Местные препятствуют проходу посторонним

Много лет назад жильцы дома, соседствующего с сопкой, самовольно огородили ее забором, обосновав это тем, что, мол, «приезжают тут всякие, шумят, мусорят». Подобные действия со стороны местных были противозаконны хотя бы по причине того, что на видовой площадке находится геодезический знак - исторический и культурный памятник, тропу, к которому запрещать, так сказать, запрещено. И даже если на территории находятся частные владения, охватывать всю сопку они никак не могут.

По каким-то причинам до недавнего времени поведение нарушителей сходило им с рук. Только две недели назад, 15 октября, на них составили административной протокол, который, впрочем, нисколько не припугнул жильцов. Пробраться на сопку все еще можно единственным экстремальным способом - как неандерталец вскарабкаться на грязный гараж по доскам, обитыми гвоздями, а затем спрыгнуть по другую сторону конструкции к подножью горы.

Посторонние могут добраться к площадке только по гаражам Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Посторонние могут добраться к площадке только по гаражамФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

А ведь если что-то случится с решившими пройти таким путем смельчаками, то непонятно каким образом карета скорой помощи к ним подъедет. Благо хоть выйти с видовой площадки можно цивилизовано - ворота заперты кодовым замком только с внешней стороны.

Для прохода необходимо ввести код Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Для прохода необходимо ввести кодФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

А между тем, если жильцы так и не «отворят врата», то после поступления на них хотя бы одной жалобы, им выпишут штраф на крупную сумму – от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.

Сопка находится в центре города Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Сопка находится в центре городаФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Жителям Владивостока нравится с этой точки смотреть на фейерверк Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Жителям Владивостока нравится с этой точки смотреть на фейерверкФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Жителей дома могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч до 5 миллионов рублей Фото: Анастасия ДОРОЖНЯК

Жителей дома могут оштрафовать на сумму от 200 тысяч до 5 миллионов рублейФото: Анастасия ДОРОЖНЯК

ИСТОЧНИК KP.RU

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