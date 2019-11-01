2019-11-01T12:48:51+03:00
Общество

К успеху на всех парусах: одна из самых масштабных кругосветных экспедиций стартовала от приморских берегов

Первым в дальнее плавание отправился учебный фрегат «Паллада» [фото]
Милана СОКОЛ
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«Паллада» отправилась в масштабную кругосветную экспедицию«Паллада» отправилась в масштабную кругосветную экспедициюФото: Вадим ПОПОВ
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1 ноября 2019 года учебный трехмачтовый фрегат «Паллада» отправился в свое третье кругосветное путешествие. К маршруту в честь 200-летия открытия Антарктиды Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летия со Дня победы в Великой Отечественной войне, вскоре присоединятся барки «Крузенштерн» и «Седов». Подобная экспедиция станет одной из самых масштабных в истории больших парусников. Корреспондент «КП»-Владивосток» побывал на приморском судне перед отправкой в дальний путь, пообщался с членами экипажа и разделил эмоции радости и светлой грусти с провожающими.

«Паллада» покинула Владивосток Фото: Вадим ПОПОВ

«Паллада» покинула ВладивостокФото: Вадим ПОПОВ

Трогательное прощание с близкими Фото: Вадим ПОПОВ

Трогательное прощание с близкимиФото: Вадим ПОПОВ

Экипажу «Паллады» предстоит пройти маршрут протяженностью 27 120 морских миль, совершив заходы в 9 портов иностранных государств. Экспедиция продлится 222 дня, из них 195 – фрегат «Росрыболовства» проведет в море. Задача парусника – максимально близко подойти к Антарктиде. «Паллада» и «Седов» обогнут мир, а «Крузенштерн» пересечет Атлантику. Тем самым моряки частично повторят путь первой русской антарктической экспедиции 1819-1821 годов под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Парад перед отправкой судна Фото: Вадим ПОПОВ

Парад перед отправкой суднаФото: Вадим ПОПОВ

Естественно, что столь масштабному походу предшествовала колоссальная подготовка по всем фронтам, начиная от отбора курсантов, заканчивая политической и экономической составляющей, поиском партнеров и договорами с государствами, в которые планируется заход.

С чего все началось?

Идея организовать подобную экспедицию появилась еще больше трех лет назад, когда «Седов» был приписан к Мурманскому университету, а в Калининграде был только «Крузенштерн». Инициатором стал капитан «Паллады» первый проректор «Дальрыбвтуза» и участник уже четырех кругосветок – Николай Зорченко. Мнение коллеги разделили ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон и капитан-наставник парусников «Крузенштерн» и «Седов», дважды участник кругосветных плаваний Михаил Новиков.

Капитан УПС «Паллада» Николай Кузьмич Зорченко Фото: Вадим ПОПОВ

Капитан УПС «Паллада» Николай Кузьмич ЗорченкоФото: Вадим ПОПОВ

Ректор Керченского государственного морского технологического университета Евгений Масюткин,ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон и капитан-наставник парусников «Крузенштерн» и «Седов» Максим Новиков Фото: Вадим ПОПОВ

Ректор Керченского государственного морского технологического университета Евгений Масюткин,ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон и капитан-наставник парусников «Крузенштерн» и «Седов» Максим НовиковФото: Вадим ПОПОВ

Какие масштабы экспедиции?

Изначально планировалась, встреча «Паллады» и «Крузенштерна» в рамках обычных рейсов в максимально южной точке Атлантики. Но благодаря поддержке идеи «Росрыболовстом» удалось запланировать не просто трансатлантическую поездку, а масштабную экспедицию, к которой присоединился и барк «Седов», переданный Калининградскому университету из Мурманска. Таким образом, сразу три парусника встретятся в районе островов Южной Георгии и проведут между собой знаковое соревнование – гонку на 200 миль, посвященную 200-летию со Дня открытия Антарктиды. После этого начнется второй этап экспедиции, который пройдет уже в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Паллада» проведет в море 195 дней Фото: Вадим ПОПОВ

«Паллада» проведет в море 195 днейФото: Вадим ПОПОВ

– «Паллада» стартовала сегодня, а учебно-парусные суда из Калининграда выйдут в первой декаде декабря, до становления льда. Приморский парусник и «Крузенштерн» встретятся в порту Ушуайя в Южной Америке, а затем отправятся на встречу к «Седову» в район Южной Георгии. При этом туда же подойдут другие российские и зарубежные яхты (все желающие). В этом же районе будет находиться научно-исследовательское судно «Атлантида», которое обследует там залежи криля. И вся эта гражданская эскадра, в хорошем смысле слова, ознаменует День открытия Антарктиды нашими великими мореплавателями, – рассказал «Комсомолке» ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

Ректор «Дальрыбвтуза» принял памятный подарок от ректора Калининградского государственного технического университета Фото: Вадим ПОПОВ

Ректор «Дальрыбвтуза» принял памятный подарок от ректора Калининградского государственного технического университетаФото: Вадим ПОПОВ

Обновленная «Паллада»

Корреспонденту «Комсомолки» удалось поговорить со старшим механиком учебно-парусного судна «Паллада» Петром Холдобо и узнать о технических составляющих рейса.

Старший механик УПС «Паллада» Петр Холдобо Фото: Вадим ПОПОВ

Старший механик УПС «Паллада» Петр ХолдобоФото: Вадим ПОПОВ

– Какая максимальная скорость фрегата?

Паллада способна развить максимальную скорость под парусами – 18,9 узлов.

– Как готовились к путешествию?

– Перед экспедицией корабль прошел капитальный ремонт. Перебрали все механизмы, главные и вспомогательные двигатели. Полностью обновили камбуз, ведь четырехразовое питание должно быть достойное. Также за два с половиной месяца на рейде были осмотрены и отремонтированы мачты и паруса. Можно сказать, что российскими специалистами проделана колоссальная работа. Мы полностью готовы к кругосветному плаванию.

– Сколько лет вы на корабле? И почему выбрали именно парусник?

–На «Палладе» я уже 26 лет. Раньше работал на кораблях другого класса, но примерив однажды форму и поработав с курсантами, понял – это мое. Хочется подать достойный пример ребятам и объяснять им не только тонкости устава флота, но и научить их сплоченности и терпимости. В работе под парусами необходима слаженность и командный дух, практически, как в песне: «Экипаж – одна семья».

Стоит отметить, что для Петра Владимировича это уже не первая кругосветная экспедиция на «Палладе». За многолетнюю работу, помимо ведомственных наград он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Перед отправкой в путешествие отремонтированы все мачты и паруса Фото: Вадим ПОПОВ

Перед отправкой в путешествие отремонтированы все мачты и парусаФото: Вадим ПОПОВ

Курсанты

В кругосветное путешествие на «Палладе» отправились 102 курсанта и 55 членов экипажа. На борту «Крузенштерна» будет 120 практикантов и 60 опытных наставников, на «Седове» – 111 учащихся и 67 представителей экипажа. Стать частью грандиозного похода смогли кадеты и юнги профильных университетов и образовательных учреждений России.

Знаменитый спортсмен Иван Штыль с представителями Олимпийского комитета России при торжественной передаче флага для кругосветного путешествия Фото: Вадим ПОПОВ

Знаменитый спортсмен Иван Штыль с представителями Олимпийского комитета России при торжественной передаче флага для кругосветного путешествияФото: Вадим ПОПОВ

«Комсомолка» познакомилась с одним из самых юных участников кругосветного путешествия – Николаем Ковалевым, который специально приехал во Владивосток из Ярославля.

Николай Ковалев из Ярославля Фото: Вадим ПОПОВ

Николай Ковалев из ЯрославляФото: Вадим ПОПОВ

– Как удалось попасть на «Палладу»?

– Я обычный школьник, учусь в 10-ом классе. У нас в Ярославской области много кадетских школ и морские кадетские классы. В самом Ярославле есть детский морской центр, в котором занимаются школьники со всего региона, и я тоже. Пришел еще в 11 лет. Спустя 5 лет, когда стал старше, окреп, появился характер – смог попасть на «Палладу», как представитель своего города.

– Раньше выходил в море?

– На корабле первый раз вообще.

– Страшно?

–Сначала было волнительно, но я здесь уже неделю, освоился. Единственное не знаю, как буду качку переносить, даже лекарства забыл купить.

– Старшие ребята не обижают?

В кубрике таких же юнг, как я – три человека, из разных городов, и еще ребята из морского университета. Они уже несколько лет отучились и могут поделиться опытом. Устроились отлично, не конфликтуем.

Парусник «Росрыбаловства» совершит кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия Антарктиды Фото: Вадим ПОПОВ

Парусник «Росрыбаловства» совершит кругосветное путешествие в честь 200-летия открытия АнтарктидыФото: Вадим ПОПОВ

Иностранец

Под флагом России покорять моря и океаны отправился и студент из Нигерии Артур Огэ Нвабуфо. Улыбчивый парень приехал в Дальневосточную столицу, чтобы получить морское образование, которое он считает престижным. За время учебы в «Дальрыбвтузе» Артур уже успел обзавестись семьей, его красавица жена – Анастасия, родом из Приморья. У пары пока нет детей, но глава семейства настроен решительно. В будущем студент мечтает стать капитаном.

Курсант «Дальрыбвтуза» Артур Огэ Нвабуфо Фото: Вадим ПОПОВ

Курсант «Дальрыбвтуза» Артур Огэ НвабуфоФото: Вадим ПОПОВ

Маршрут «Паллады» пройдет через родную страну курсанта – через Африку, правда, не через западную, а южную часть, но участник кругосветного путешествия отшутился, что будет махать землякам рукой.

Справка

За время пути «Паллада» побывает в 9-ти портах. 6-го декабря фрегат прибудет в Самоа. В конце года парусник зайдет в Папеэте – столицу Таити и всей Французской Полинезии. 28 января учебное судно посетит морской порт Чили Вальпараисо. 12 февраля намечена встреча в Южной Америке с «Крузенштерном», следующим портом в марте станет Кейптаун. В апреле 2020 года «Паллада» прибудет в крупнейший город Маврикии Порт-Луи, а в мае фрегат подойдет к берегам Сингапура, откуда отправится в порт Муара в Брунее. Заключительной точкой маршрута станет Нагасаки, который парусник посетит 1 июня. Вернется «Паллада» из третьего кругосветного путешествия 9 июня 2020 года.

Редакция «Комсомольской правды» желает морякам попутного ветра и семь футов под килем.

Торжественное построение перед отходом судна Фото: Вадим ПОПОВ

Торжественное построение перед отходом суднаФото: Вадим ПОПОВ

«Паллада» в лучах приморского солнца Фото: Вадим ПОПОВ

«Паллада» в лучах приморского солнцаФото: Вадим ПОПОВ

Сувенир ручной работы, выполненный из янтаря мастерами Калининграда. Всего таких подарков для представителей разных стран – около 20. Фото: Вадим ПОПОВ

Сувенир ручной работы, выполненный из янтаря мастерами Калининграда. Всего таких подарков для представителей разных стран – около 20.Фото: Вадим ПОПОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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