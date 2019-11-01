«Они вернутся, обязательно вернутся»: история пропавших в Приморье рыбаков, которых со слезами просят спасти жены и дети

В Приморье продолжаются поиски шестерых рыбаков, которые на прошлой неделе вышли на промысел и до сих пор не вернулись. Мужчины как будто канули в небытие: ни вещей, ни катера, ни обломков – ничего. Родные пропавших продолжают верить в то, что рыбаки живы, но настаивают: «Поиски не ведутся», несмотря на отчеты экстренных служб.

Отметим, что «КП» предоставила возможность высказаться всем сторонам описанных ниже событий.

УШЛИ ОСМОТРЕТЬСЯ

Шесть человек вышли на шестиметровом катере в залив Владимир Ольгинского района. На борту были жители Чугуевки: владелец катера Евгений Пятышин, его родной брат Максим Пятышин, сотрудник МЧС, и Андрей Поддубный. Еще трое – знакомые из Арсеньева: главный технолог завода «Прогресс» Андрей Ярцев, его коллега инженер-технолог Дмитрий Тужик и Александр Орешников.

Евгений Пятышин - владелец катераФото: Предоставлено героем публикации

Пластиковый моторный катер выходил из поселка Ракушка в залив Владимир 26 октября предположительно в начале семи часов вечера. Целью рыбаков был окунь. Мужчины отзвонились женам и сказали, что пошли осмотреться и проверить клюет-не клюет. Спускать катер на воду им помог местный житель, которому рыбаки сказали, что уйдут ненадолго.

Через два-три часа мужчины должны были вернуться, но как назло в это время пропала связь, хотя обычно телефон принимает сигнал даже в море. На берегу остались машины, разбитый лагерь и продукты.

- Муж каждые выходные ездит на рыбалку в тот район и всегда со мной на связи, потому что знает: я волнуюсь, - рассказывает «КП» Ольга Нагайская, жена Евгения Пятышина. – Примерно в 12 часов ночи они возвращаются, ложатся спать, на следующий день рано утром выходят на рыбалку и к вечеру возвращаются. Когда муж не вышел на связь 27 октября, я поняла: что-то случилась, начала обзванивать родственников друзей Жени и стучаться в МЧС.

Шесть человек вышли на шестиметровом катере в залив Владимир Ольгинского районаФото: Предоставлено героем публикации

«ИЩЕМ САМИ»

Начались поиски. Согласно данным регионального МЧС, на место «выдвинулась группа спасателей филиала Находкинского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России (подразделение «Рудная Пристань»)». 28 октября в 15:45 началась операция. Через десять минут «из Владивостока в Ольгинский район Приморья на поиски пропавших рыбаков убыл вертолет МИ-8 МЧС России», который прибыл через несколько часов.

- Нам говорили, что поиски начаты, а когда я приехала в понедельник, там не было никаких действий, - продолжает Ольга Нагайская.

- Один вертолет, который я видела своими глазами, принадлежал заводу «Прогресс», так как Андрей Ярцев и его супруга там работают. Он прилетел в 16:00 в понедельник, полетал 1,5 часа и улетел, так как начало темнеть. Больше ни вертолетов, ни самолетов не было, - вторит Ольге Яна, жена Максима Пятышина.

Максим Пятышин - брат владельца катера, сотрудник МЧСФото: Предоставлено героем публикации

Информацию о том, что вертолет авиационного завода помогал в поисках пропавших рыбаков, подтвердили в «Прогрессе». Причем воздушное судно вылетало дважды.

- 28 и 29 октября с завода «Прогресс» города Арсеньева совершал вылеты в предполагаемый район поиска поисково-спасательный вертолет Ми-8, который работал в эти дни на протяжении нескольких часов, но, к сожалению, безрезультатно, - рассказал официальный представитель авиационного завода «Прогресс».

Дмитрий Тужик, инженер-технолог завода «Прогресс»Фото: Предоставлено героем публикации

По словам Ольги и Яны, пропавших ищут родственники, волонтеры и неравнодушные жители соседних населенных пунктов. Катера и лодки, которые выходят в залив, принадлежат добровольцам, а также нанимаются за средства семей рыбаков. Однако выйти далеко в открытое море маломерные суда не могут – не выдержат. Нужна техника потяжелее и поустойчивее.

- Вчера (31 октября – прим. ред.) нам твердили: два катера МЧС вышли. Мы приехали в Ольгу, там стоят эти катера, люди пьют чай и говорят, что разрешение на выход им никто не давал, потому что поднимается волна. Хотя те, кто принимал участие в поисках, находятся в море на катерах и даже лодках, на которых опасно выходить, - утверждает Ольга Нагайская.

Андрей ПоддубныйФото: Предоставлено героем публикации

ИЩУТ ВЕЗДЕ, ДАЖЕ НА САХАЛИНЕ

Вертолет МЧС поднимался в воздух как минимум один раз – это следует из официальной информации на сайте ведомства. Также распространяются кадры полета. Представитель регионального МЧС рассказал, что на борт даже брали одного из родственников пропавших, который показывал бухты, где могли быть рыбаки.

mchs_vdk Поиски пропавших в Приморье рыбаков

Попутный поиск проводил самолет 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил. Также информация о пропавших рыбаках рассылается судам, которые проходят в приморской акватории. Эту информацию подтвердили в морском спасательно-координационном центре.

- Спасатели ищут на удалении, а не в бухте, где давно все обследовано, в том числе, и с помощью вертолета. Дополнительные усилия, предпринятые родственниками, - это плюс и даже приветствуется. Но нельзя это ставить, как аргумент тому, что спасатели не ведут поиск. Мы взаимодействуем со всеми службами, проинформированы суда, которые идут в район Сахалина. Таким образом, мы охватили всю северную часть Японского моря, - прокомментировал представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

Он добавил, что сообщать в МЧС о планируемом выходе в море рыбаки были не обязаны. Тут работают другие правила, которые должен знать каждый судоводитель.

Александр ОрешниковФото: Социальные сети

По данным главка, уже обследовано 614 километров береговой черты и 9095 квадратных километров морской акватории. Однако пока ни следов, ни обломков. Поиски продолжаются.

«ОНИ ВЕРНУТСЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНУТСЯ»

Последний раз Евгений Пятышин разговаривал с женой 26 октября в начале седьмого часа вечера – как раз перед выходом в море. Он сказал, что скоро вернется на берег, поспит, а рано утром со всеми пойдет на рыбалку. Больше он на связь не выходил. Вернуться Евгений должен был к вечеру 27 октября.

- Хочется верить в лучшее… Я надеюсь, что, возможно, они какое-то время дрейфовали в открытом море, когда поменялось течение их прибило к берегу, к каким-то скалистым местностям. Я даже думаю, может быть, их где-то подобрали корейские рыбаки – у них же нет навигации, поэтому пока они дойдут и сообщат, пройдет много времени. Может быть, они дрейфуют возле границы, - рассказала Ольга Нагайская.

Андрей Ярцев, главный технолог завода «Прогресс»Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Яна Кочарян последний раз разговаривала с мужем 26 октября в 16:38. Последнее, что она услышала: «Мы здесь, спускаем катер и отправляемся на вечерний клев. Вечером я тебе перезвоню». Так и не перезвонил.

- Я была спокойна, потому что всегда все было хорошо. Мужчины ответственные и не первый год рыбачат. Он учился в Дальрыбвтузе и всегда ходил на кораблях. Максим и Евгений опытные, они всегда рыбачили, и у них не было неприятностей. Даже если что-то могло случиться, мой муж спасатель и знает, как выживать в таких ситуациях. Все парни не глупые. Но что-то не получилось… - поделилась Яна.

Жены пропавших мужчин кричат о помощи. Они призывают МЧС, Тихоокеанский флот, Восточный военный округ, погрануправление ФСБ России и всех тех, кто хоть как-то может оказать содействие в поисках, откликнуться. Ведь это не просто «пропавшие рыбаки», у каждого из них своя история и каждый из них важен и ценен для общества, а что самое главное - для своей семьи. Тем, кто найдет пропавших рыбаков, родственники обещают вознаграждение в один миллион рублей.

Если вы можете помочь семьям, женам и детям, которые в слезах просят найти их отцов, пишите и звоните в редакцию «КП-Владивосток». Наши телефоны: 8 (423) 230-22-56, +7 (924) 000-10-03, электронная почта: kompr.vl@mail.ru. Ваше обращение будет сразу же передано родственникам пропавших.