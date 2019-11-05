Помощь подшофе: пьяный врач приехал на вызов и не смог спасти пациента в Приморье

По словам автора видео, которое молниеносно распространилось в сети, случилось все вчера, 4 ноября, когда вся страна праздновала День народного единства. На вызов в поселок Шкотово приехала бригада скорой помощи. Вероятно, один из врачей проигнорировать такой повод не смог и пропустил рюмочку, несмотря на рабочую смену. В социальных сетях его называют Васильевым и уверяют, что его отношения с алкоголем длятся уже давно, но официально эту информацию никто не подтвердил.

По сообщению newsbox24.tv, плохо стало 57-летнему мужчине. По предварительным данным, у него был инсульт. Медики прибыли на место спустя минут 15-20, но помочь пациенту так и не смогли. Тот скончался. Медикам оставалось лишь констатировать биологическую смерть.

Родственник скончавшегося мужчины заметил неладное, когда почувствовал запах алкоголя от врача. Потребовал у него пройти медицинское освидетельствование, чтобы либо опровергнуть, либо подтвердить его догадки. Оказалось, что подозрения не беспочвенны, в крови у врача скорой обнаружили 0,67 промилле. Это примерно несколько бутылок слабогоалкогольного напитка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/741941" frameborder="0"></iframe> Помощь под шафе: пьяный врач приехал на вызов и не смог спасти пациента в Приморье.Автор: newsbox24.tv

Житель Приморья был в ярости, когда узнал об этом. Он не исключает вероятности того, что будь врач трезвым, то он бы смог спасти жизнь его родственнику.

Спасти пациента медикам не удалось. Фото: newsbox24.tv.

Ситуацию не оставили без внимания в департаменте здравоохранения региона. Там отметили, что юридически факт нахождения данного гражданина на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения подтвержден. Работодатель уволил сотрудника по статье однократное грубое нарушение трудовой дисциплины.

- Опираясь на медицинское заключение врача-нарколога, подписан приказ об увольнении, – сообщил главный врач Шкотовской ЦРБ Михаил Молдованов.