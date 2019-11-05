2019-11-05T14:15:19+03:00
Происшествия

Помощь подшофе: пьяный врач приехал на вызов и не смог спасти пациента в Приморье

Его уволили по статье – однократное грубое нарушение трудовой дисциплины [фото, видео]
Кристина ГРИН
Поделиться:
Выпивший врач приехал на вызов в День народного единства. Фото: newsbox24.tv.Выпивший врач приехал на вызов в День народного единства. Фото: newsbox24.tv.
Изменить размер текста:

По словам автора видео, которое молниеносно распространилось в сети, случилось все вчера, 4 ноября, когда вся страна праздновала День народного единства. На вызов в поселок Шкотово приехала бригада скорой помощи. Вероятно, один из врачей проигнорировать такой повод не смог и пропустил рюмочку, несмотря на рабочую смену. В социальных сетях его называют Васильевым и уверяют, что его отношения с алкоголем длятся уже давно, но официально эту информацию никто не подтвердил.

По сообщению newsbox24.tv, плохо стало 57-летнему мужчине. По предварительным данным, у него был инсульт. Медики прибыли на место спустя минут 15-20, но помочь пациенту так и не смогли. Тот скончался. Медикам оставалось лишь констатировать биологическую смерть.

Родственник скончавшегося мужчины заметил неладное, когда почувствовал запах алкоголя от врача. Потребовал у него пройти медицинское освидетельствование, чтобы либо опровергнуть, либо подтвердить его догадки. Оказалось, что подозрения не беспочвенны, в крови у врача скорой обнаружили 0,67 промилле. Это примерно несколько бутылок слабогоалкогольного напитка.

Помощь под шафе: пьяный врач приехал на вызов и не смог спасти пациента в Приморье.Автор: newsbox24.tv

Житель Приморья был в ярости, когда узнал об этом. Он не исключает вероятности того, что будь врач трезвым, то он бы смог спасти жизнь его родственнику.

Спасти пациента медикам не удалось. Фото: newsbox24.tv.

Спасти пациента медикам не удалось. Фото: newsbox24.tv.

Ситуацию не оставили без внимания в департаменте здравоохранения региона. Там отметили, что юридически факт нахождения данного гражданина на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения подтвержден. Работодатель уволил сотрудника по статье однократное грубое нарушение трудовой дисциплины.

- Опираясь на медицинское заключение врача-нарколога, подписан приказ об увольнении, – сообщил главный врач Шкотовской ЦРБ Михаил Молдованов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Тепло временно покинет дома некоторых жителей Владивостока
Напраздновались: больше 100 пьяных водителей попались за выходные в Приморье
Трудный подросток, пропавший в Приморье неделю назад, скрывался у отца
Больше 90 тысяч сотрудников «Почты России» станут лучше зарабатывать
Во Владивостоке пожарные спасли от гибели мужчину
Смерть детей в Приморье расследует следственный комитет
Взбудоражил весь поселок: житель Лучегорска устроил охоту с ружьем на возлюбленную
Без воды и электричества: во Владивостоке массовые отключения
Водитель навеселе и без прав угробил пассажиров в Приморье
Пьяный приморец решил заживо сжечь приятелей
Поиски пропавших в селе под Спасском малышей завершены
Снег и гололед: синоптики назвали дату мощного циклона в Приморье
ДТП с трактором в Спасском районе Приморья: в аварии погибла семья с 4-летним ребенком
Погода во Владивостоке на 5 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
«Под зиму лишились дома»: трехэтажный коттедж полыхает во Владивостоке
В Приморье нашли молодого вора, который любит свободу и бегать
Голубоглазого мальчика в спортивном костюме не могут найти уже неделю в Приморье
Погода во Владивостоке на 4 ноября 2019: днем до +8 градусов, без осадков
Первые морозы ожидаются в Приморье уже на следующей неделе
Причиной взрыва возле школы во Владивостоке стала петарда
Пожарная машина перекрыла главную транспортную артерию Владивостока
Из-за митинга-концерта в центре Владивостока перекроют улицу
Облачно и без осадков: погода в Приморье на 3 ноября