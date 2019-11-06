Они так хотели жить: страшный пожар в Приморье погубил малышку и ее маму

Утро среды стало последним в жизни молодой мамы и ее трехлетней дочки в Партизанске. Огонь, стремительно охвативший квартиру, отрезал пути отступления для людей. К моменту приезда специалистов, Екатерина и маленькая Мирослава уже не подавали признаков жизни. Как выяснил корреспондент «КП»-Владивосток», чужая беда нашла отклик в сердцах жителей маленького городка. Люди объединились для организации достойных похорон, на которые, как известно, сейчас нужны большие деньги, а семья жила отнюдь не богато. Однако сбор уже успел стать причиной раздора.

Сообщение о том, что из квартиры на улице Свердлова вырываются языки пламени, поступило в пожарно-спасательную службу города Партизанска в 09:18. Спустя 10 минут в Лозовый приехали первые расчеты. Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» представитель пресс-службы приморского управления МЧС, к моменту прибытия специалистов огонь распространился на всю площадь квартиры. Чаще всего это свидетельствует о позднем обращении, не исключено, что именно минуты промедления могли стоить двух жизней.

– Помещения в квартире были полностью объяты пламенем, кроме того загорелись два балкона, – отметили в пресс-службе ведомства.

mer_partizanska Пожар в Партизанске унес жизни двоих людей

В тушении крупного пожара участвовали сразу 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Брандмейстеры оперативно справились с возгоранием, не позволив огню перекинуться на квартиры соседей. В 09:57 пожар уже полностью ликвидировали, однако избежать трагедии не удалось. В момент ЧП внутри находилась Екатерина с дочкой, спасатели вынесли их на улицу и передали врачам скорой помощи, но реанимационные действия, к сожалению, не принесли результата.

Мирослава – единственный ребенок в распавшейся семье. С бывшим мужем – Виталием, 25-летняя женщина развелась, иногда мужчина прикладывался к бутылке. В поисках счастья Екатерина переехала к парню – Ивану, это его квартира сегодня сгорела практически дотла. Огонь уничтожил 45 квадратов жилой площади. В момент пожара нового возлюбленного не было дома. Заложником сложных взаимоотношений взрослых, стала именно малышка, у жизнерадостной девочки началась задержка речевого развития. Мама Мирославы не работала и должна была полностью посвятить себя занятиям с дочкой. Но родственники девочки отмечают, что и в новой семье не обошлось без пристрастия к алкоголю, поэтому ребенком частенько занималась бабушка, живущая по соседству.

Екатерина развелась с бывшим мужем и воспитывала дочь с новым возлюбленнымФото: Социальные сети

– То, что произошло утром, возможно, тоже случилось из-за алкоголя. Семью никак нельзя назвать образцово-показательной, – поделилась одна из племянниц Виталия.

Организованный в социальных сетях родственниками сбор, стал причиной раздора среди местных жителей. По словам близких, Виталий поддерживал связь с дочкой и забирал ее на выходные, в воспитании ребенка после развода активно помогала его мать. Поэтому семья хочет устроить достойные похороны, на которые нужны деньги. Папа погибшей малышки работает составителем на железной дороге, об особом богатстве речи здесь естественно не идет. Родные Кати – два брата и бабушка, тоже далеко не олигархи, живут в селе Новороссия. К ним завтра отправится экс-супруг.

Знакомые нового возлюбленного Екатерины в свою очередь уверяют, что Виталий не принимал участия в воспитании дочки и в жизни бывшей супруги. По их словам, похороны и вовсе организует мама Ивана, в квартире которого проживала семья. Ни о каком сборе средств Алевтина Владимировна не говорит, впрочем, женщина вообще отказалась от комментариев ситуации.

На данный момент точной даты похорон нет, специалистам еще предстоит установить причины трагедии и провести вскрытие, а близким уладить конфликт между собой. Неравнодушные жители города откликнулись на призыв о помощи, опубликованный в социальных сетях. Как выяснила «Комсомолка», удалось собрать 7000 рублей, после чего администрация паблика удалила пост, по причине раздора между семьями.