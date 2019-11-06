«За жрачку Родину продашь»: женщина, жестко избившая трехлетнего малыша, работала в детском саду на Камчатке

О том, в каком аду жил трехлетний мальчик в камчатском городе Елизово, стало известно на минувшей неделе. Тогда в сеть попало видео, на котором женщина жестоко обращается с малолетним ребенком. Малыш на протяжении всей съемки рыдает, но его эмоции и переживания никак не затронули сердце дамы. Она продолжала вести себя грубо и жестоко по отношению к мальчику.

Сам ребенок видно, что совсем не понимает, за что ему достались все удары от женщины, ведь ничего плохо он не сделал. Но «слегка» подвыпившая жительница Елизово продолжала беспричинно бить ребенка по голове и другим частям тела. По инерции понятно, что сила ударов внушительная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/742144" frameborder="0"></iframe> «За жрачку Родину продашь»: женщина, жестко избившая трехлетнего голодного малыша, работала в детском саду на Камчатке.

Видео молниеносно распространилось в социальных сетях. Тогда еще не были известны подробности этого жуткого происшествия. Позже появилась информация о том, что маму трехлетнего малыша лишили родительских прав. Кто отец – неизвестно. Официальным опекуном стал его родной дядя. Женщина, бьющая на видео мальчика, внимание – супруга дяди. У них есть свои дети, но, по словам местных, к ним такого жестокого обращения не было. А вот приемного малыша лупили постоянно. Один из таких эпизодов как раз попал в объектив камеры.

Проверить видео взялись сотрудники камчатской полиции. Оказалось, что эта семья уже знакома правоохранителям, притом и их коллегам из следственного комитета. В отношении 39-летнего дяди уже на тот момент было возбуждено уголовное дело по статье «Истязание». После того, как соседка, увидевшая синяки и побои на малыше, обратилась в полицию, и догадки оперативников подтвердили, органы опеки забрали малыша из семьи. С тех пор мальчик не был в той адовой квартире. Сейчас он находится во временной семье.

Накануне стала известна и судьба 39-летней женщины – героини видео. Следствие и ей предъявило обвинение по статье «Истязание». Несмотря на то, что ее супруг пытался взять всю вину на себя, чтобы жена не оказалась за решеткой, избежать ответственности ей не удалось.

- Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки информации, выявленной в СМИ, об избиении 3-летнего ребенка, - отмечают в пресс-службе СУ СК России по Камчатскому краю.

Расследование уже завершено, как и первый отчет прокурорской проверки. В ее рамках стали обнародованы интересные подробности.

- Обвиняемый работает машинистом-кочегаром, характеризуется посредственно. В злоупотреблении спиртных напитков не замечен, жалоб от соседей не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался, - отмечают в пресс-службе краевой прокуратуры. - Его семья имеет двух собственных детей – 18 и 10 лет, на учете в каких-либо органах профилактики не состоит. Обвиняемая работала завхозом в детском саду, который посещал подопечный племянник мужа. После инцидента, попавшего на видео, женщина уволена.

Обоим обвиняемым теперь грозит до 7 лет лишения свободы.