2019-11-07T08:49:58+03:00
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В Приморье древняя акула второй раз в мировой истории отложила яйца в неволе

Процесс нереста впервые удалось зафиксировать на видео [видео]
Александра ШОПЕНКО
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О том, что девушка в положении, сотрудники океанариума узнали несколько дней назадО том, что девушка в положении, сотрудники океанариума узнали несколько дней назадФото: Приморский океанариум
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Древняя акула в Приморском океанариуме начала нереститься и снова удивила весь мир. В интересном положении самка будет находиться около двух месяцев, каждые 8-12 дней откладывая яйца.

О том, что девушка в положении, сотрудники океанариума узнали несколько дней назад после появления у самки длинных жгутиков, а затем и рожек яйца. Древняя хищница находится в основной экспозиции, и часть процесса схваток могли наблюдать посетители. Пересаживать акулу в адаптационный корпус не стали – для роженицы это был бы еще больший стресс, сообщили «КП» в пресс-службе Приморского океанариума

Процесс появления яйца у зебровидных акул занимает около 5-6 часов Фото: Приморский океанариум

Процесс появления яйца у зебровидных акул занимает около 5-6 часовФото: Приморский океанариум

Место для кладки самка выбрала тихое и укромное – между двумя камнями. Нерестится акула исключительно ночное время, когда в экспозициях остается только дежурное освещение. Хищница уже отложила четыре яйца и специалисты считают, что это еще не конец.

— Это второй зафиксированный в мире случай нереста зебровидной бычьей акулы в неволе, и оба случая зарегистрированы у нас в океанариуме. В прошлом году эта же самка отложила 16 яиц. Вся кладка оказалась неоплодотворенной, так как самцы, живущие у нас, были еще не половозрелы, - рассказал Михаил Стрельцов, начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Приморского океанариума.

В Приморье древняя акула второй раз в мировой истории отложила яйца в неволе.

Однако сейчас специалисты надеются, что получить потомство все-таки удастся, так как самцы подросли. Для этого отец должен проявить живой интерес к яйцевым капсулам. Если все пройдет успешно (а мы на это надеемся), то это будет первый в мире выводок зебровидных акул, появившихся на свет в неволе.

Яйца, которые откладывает самка, имеют крюкообразные выросты и жгутики Фото: Приморский океанариум

Яйца, которые откладывает самка, имеют крюкообразные выросты и жгутикиФото: Приморский океанариум

СПРАВКА «КП»

Зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул (Heterodontus), представители которого являются самыми древними из ныне живущих на Земле. Эти совершенные существа появились около 242 миллионов лет назад и со времен динозавров практически не изменились.

Иногда после шторма на берег моря выносит яйца акул и скатов. Люди издавна называют их «кошельками русалок». Считается, что его владелец обязательно найдет клад под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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