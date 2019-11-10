2019-11-10T11:51:42+03:00
Происшествия

За освобождение человека магаданец потребовал алкоголь, еду и автомобиль: 21-летний парень убил собутыльника и взял в заложники девушку

Юношу задержали сотрудники Росгвардии и полиции, теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Убитому парню было всего лишь 27 летУбитому парню было всего лишь 27 летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Криминальный случай произошел вчера, 9 ноября, в квартире жилого дома в Магадане: 21-летний парень убил собутыльника и, угрожая ножом, взял в заложники девушку. За ее освобождение он потребовал от прибывших на место правоохранителей алкоголь, продукты питания и автомобиль, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток» со ссылкой на СУСК России по региону. Злоумышленника в тот же день задержали росгвардейцы и полицейские, при проведении операции им потребовались спецсредства и огнестрельное оружие.

Следком возбудил два уголовных дела в отношении, как оказалось, ранее уже судимого за умышленные преступления магаданца. На этот раз его подозревают в убийстве (ч.1 ст. 105) и в захвате заложника с применением насилия и оружия (п.п. «в», «г» ч. 2 ст. 206). Максимальная санкция по этим статьям предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В профильном ведомстве рассказали, на каком этапе на сегодняшний день находится расследование дела.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Так же следователи отметили, что убитому мужчине было 27 лет, а девушке, взятой в заложники, едва стукнуло 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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