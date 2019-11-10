Ночные гонки забрали сразу четыре жизни: смертельное ДТП произошло на Сахалине

Сегодня ночью, 10 ноября, в Поронайске произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, два автомобилиста устроили гонку на проезжей части. Один из водителей, не справившись с управлением, врезался в дерево. Удар был такой силы, что переднюю часть седана Toyota Mark II полностью смяло. Трое человек, включая водителя, скончались на месте, одного парня-пассажира госпитализировали, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Смертельная трагедия развернулась на улице Октябрьской около 01:30 по местному времени. Единственного выжившего доставили на реанемобиле в местную больницу, где за его жизнь долго боролись врачи. По информации островных СМИ, спасти 21-летнего юношу все-таки не удалось - умер не приходя в сознание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/742930" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП произошло в Поронайске. Видео: chp_sakh65.! другой источник

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники областной ГИБДД проводят проверку.