2019-11-10T14:50:29+03:00
Происшествия

Ночные гонки забрали сразу четыре жизни: смертельное ДТП произошло на Сахалине

Трое человек, включая 24-летнего водителя, скончались на месте, сердце четвертого остановилось в больнице
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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21-летнего парня госпитализировали. Фото: chp_sakh6521-летнего парня госпитализировали. Фото: chp_sakh65
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Сегодня ночью, 10 ноября, в Поронайске произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, два автомобилиста устроили гонку на проезжей части. Один из водителей, не справившись с управлением, врезался в дерево. Удар был такой силы, что переднюю часть седана Toyota Mark II полностью смяло. Трое человек, включая водителя, скончались на месте, одного парня-пассажира госпитализировали, сообщает «Комсомольская правда - Владивосток».

Смертельная трагедия развернулась на улице Октябрьской около 01:30 по местному времени. Единственного выжившего доставили на реанемобиле в местную больницу, где за его жизнь долго боролись врачи. По информации островных СМИ, спасти 21-летнего юношу все-таки не удалось - умер не приходя в сознание.

Смертельное ДТП произошло в Поронайске. Видео: chp_sakh65.! другой источник

По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудники областной ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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