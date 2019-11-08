Витя, этот корм был лишним: из-за слишком толстого кота жителя Владивостока не пустили в самолет

БРО – НЕ БАГАЖ

С дискриминацией по весовому признаку столкнулся кот Виктор. Он вместе со своим хозяином Михаилом Галиным летел из Риги во Владивосток с пересадкой в московском аэропорту. В столице Латвии с документами Вити и его внешними данными не было проблем, но вот Родина принимать пушистого красавца не спешила, несмотря на то, что на ветконтроле в паспорте Вити был поставлен штамп. Все началось во время регистрации на рейс.

Подозрительная сотрудница аэропорта подошла к вопросу максимально серьезно. Она с рулеткой измерила весь багаж, а потом на глаза попался упитанный кот. Присмотревшись к нему повнимательнее, она заявила: «кота тоже надо взвесить».

- Контрольное взвешивание показало, что животное отъелось до непозволительных для перевозки в салоне 10 килограммов, - пишет на своей странице на Facebook Михаил Галин. - После чего, дама торжественно объявила, что кот отравляется в багаж. На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила и брать на себя ответственность за 2 лишних килограмма Виктора в салоне самолета она не собирается.

Однако Михаил, как и многие его друзья, уверен, что «бро должен быть рядом, бро - не багаж». Тем более, что Витя чувствовал себя неважно, плохо перенес перелет из Риги. Багажное отделение могло стать для него роковым.

Операция по подмене кота прошла успешно. Фото: страница Михаила Галина на Facebook.

«А ЕСТЬ ТАКОЙ ЖЕ КОТ, НО НА 2 КГ СТРОЙНЕЕ?»

Михаил не растерялся. Бросил клич в социальные сети с фотографией Вити. На пост с подписью: «Друзья из Москвы, у кого есть кот похожего окраса, выручайте!!! Очень надо!!!» откликнулось большое количество людей. Найти похожего кота, но на 2 килограмма стройнее было прекрасным стратегическим решением.

- Благодаря друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден у подруги Вероника Бука. Проведя очередную ночь в столице, мы с котом, котом-дублером и его хозяевами отправились в аэропорт, - пишет Михаил. - Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно - весы показали допустимую норму, а сотрудница авиакомпании любезно выдала посадочный, пожелав счастливого полета.

Опасность миновала, и теперь ничего не мешало друзьям сесть на самолет.

- Сидя в пассажирском кресле, когда все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарта и, заглядывая в душу, процитировать классическое «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим,- продолжил Михаил.

К счастью, и Витя, и Михаил добрались до пункта назначения без приключений, больше никто не смотрел на очень пушистого кота косо.