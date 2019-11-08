2019-11-08T09:24:23+03:00
Происшествия

«Гражданин СССР» с долгом по кредиту угрожал судебному приставу топором в Приморье

Мужчина настойчиво отказывался гасить кредит на большегруз, так как считал, что это противоречит принципам государства
Кристина ГРИН
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Так дальнобойщик стал фигурантом уголовного дела.Так дальнобойщик стал фигурантом уголовного дела.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Как оказалось, случилось все еще в сентябре этого года. Судебные приставы зашли в гости к неплательщику. На тот момент мужчина официально нигде не работал, неофициально – был дальнобойщиком. В свое время он взял кредит, только вот расплатиться с банком у него так и не вышло. Долг накопился внушительный – около 500 тысяч рублей.

Приставы приехали к мужчине, чтобы арестовать машину. Только вот столкнуться с таким сопротивлением сотрудники ведомства никак не ожидали. Мужчина не признавал свой долг и говорил о том, что он ничего не должен банку, потому что является «гражданином СССР».

- Он высказал в адрес представителя власти угрозы применения физического насилия, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Приморскому краю. - Чтобы доказать серьезность своих намерений, подозреваемый продемонстрировал работнику службы и представителям взыскателя топор.

Так дальнобойщик стал фигурантом уголовного дела. Он попал под статью «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Расследование продолжается, оперативникам еще предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Несмотря на то, что мужчина считает себя гражданином СССР, судить его будут по законам РФ. Так ему грозит штраф - до 200 тысяч рублей и лишение свободы – до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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