Горячие любители холодненького: девушки из Владивостока показали, как готовятся к моржеванию

Владивостокские «мороженки» уже начали подготовку к предстоящему зимнему сезону. Храбрые девушки каждые выходные устраивают заплывы в воде, температура которой едва ли достигает 8 градусов тепла. Свою историю моржевания корреспонденту «КП - Владивосток» поведала одна из самых горячих любительниц холодненького.

Несколько лет назад Наталья Аксенова вместе со своей подругой-тезкой, прославилась на весь мир фотографиями в купальниках. И, казалось бы, ну что в этом такого удивительного? Да, красивые, да, фигуры стройные, и что? А все бы ничего, если бы за окном тогда не стояла морозная зима, а сами девушки не окунались в ледяную воду. Видеть молодежь, занимающуюся моржеванием, было удивительно, ведь обычно такое времяпрепровождение предпочитает старшее поколение.

first_devchina Девушки прославились на весь мир в 2017 году

С тех пор прошло уже почти три года. Свое увлечение закаливаем девушки не забросили, наоборот, полюбили еще сильнее. В народе их компанию (а теперь их уже минимум 7 человек) называют «Мороженки». Все из-за того, что в пик популярности на Наталье был надет купальник со сладким кушаньем. Сама же команда спортсменов, шутя, называет себя «отМороженными».

first_devchina В команде "мороженок" теперь есть и парни

Наталья Аксенова уже 11-ый год закаливает свой организм. Правда, как признается, моржевать системно стала лишь лет 7 назад. Поскольку именно с того момента ни разу не упускала возможности искупаться.

- Ну я могу сказать, что когда я начинала, то я была на море одна уже в октябре. И когда начиналось моржевание (сезоном считаются только зимние месяцы – прим. ред.), из молодых тоже была только я. Купалась вместе с пожилыми людьми. Сейчас же мы видим настоящий «бум» моржевания среди молодежи, в других городах такого нет. Даже просто на набережную придите на выходных - там нон-стопом люди плавают.

Популяризацию моржевания в приморской столице и себя - Наталья прямо не коррелирует. Мол, это было бы «нескромно», но мы-то знаем, что свой вклад она все-таки внесла. О ней и ее подругах последние зимы частенько готовили материалы не только местные и федеральные СМИ, но и международные. К примеру, Russia Today два года снимал сюжет, облетевший всю Европу и Азию. Да и сама Наталья Аксенова с 2012 года активно тиражирует в соцсетях свои фото.

first_devchina Наталья принимает ледовые ванны

Советы для новичков

Наталья рассказала, что сама она закаливаться начинала по классике: полгода принимала холодный душ, затем решилась нырнуть в прорубь.

- В первый раз, когда нырнула, моему телу на удивление показалось, что оно абсолютно принимает воду. Не было ни страха, ни каких-то отрицательных эмоций и т.д. Но вообще можно начинать, как мне рассказывали опытные «моржи» с 20-летним стажем, и без подготовки. В этом случае первый заход должен быть краткосрочным - буквально 15 секунд по крещенской системе: три раза окунуться (без головы, конечно) и сразу на берег.

Из плюсов своего увлечения Наталья также отметила, что действительно из-за холодовых нагрузок практически не болеет в снежное время года, но за панацею закаливание организма не считает.

- Хочется верить, что это укрепляет иммунитет, но я все равно иногда болею, не в январе и феврале, а летом. Против вирусов мало что спасает, да и организм привыкает к холоду.

888naty Суровые приморские девушки

При этом чувствительность, по словам Натальи, тело не потеряло. Единственное, что изменилось – само восприятие стужи.

- У нас все страхи и стопоры в голове. Поэтому я всегда говорю новичкам, что, прежде всего, надо откидывать негативные эмоции, какие-то предрассудки и просто доверять своему телу. Оно у нас универсальное. Вот сколько я видела, 90% людей при моржевании испытывают тот же восторг, что и я в свое время. Любой человек, который испытывает холодовые нагрузки, проходит через всплеск эмоций. Там и адреналин, и эндорфины. Конечно же, это не может не нравиться.

first_devchina Сезон: Приморских Мороженок, Банды отМороженых, заплывов по выходным

Сама «Мороженка» с нетерпением ждет зимы, говорит, что ей еще есть, чем удивить общественность.