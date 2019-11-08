2019-11-08T15:55:35+03:00
Происшествия

На Сахалине живодеры порезали горло маленькому щенку и оставили его умирать

Местная зоозащитница услышала, как скулит малыш и спасла его от неминуемой гибели [видео]
Кристина ГРИН
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Теперь щенку хотят найти любящую семью. Фото: @ole1097.Теперь щенку хотят найти любящую семью. Фото: @ole1097.
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Ужасное происшествие случилось на минувшей неделе в сахалинском Поронайске. Началось все с того, как неизвестные оставили в коробке на старой заправке 7 маленьких щенков. Местная зоозащитница увидела малышей и решила помочь - накормила их сухим кормом, и решила на следующий день проверить, как себя чувствуют щенки, но картина оказалось ужасной.

- У нас опять беда.. это ужас.... Малышей поехала утром забирать с заправки...А среди них - вот такой малыш. Кожа аккуратно снята. Либо кто-то поиздевался.. Либо в петлю попал.. Девочки, это ужас.. Спасибо Ольге ветеринару, забрала его на операцию. Зашивает.... Ждем, - пишет на своей странице в социальной сети зоозащитница Людмила.

Щенку назначили операцию. К счастью, она прошла успешно. Собаке, кстати, дали имя Умка. И она накануне отошла от наркоза и теперь медленно приходит в себя.

Живодеры на Сахалине - часть 1..Автор:@ole1097

Живодеры на Сахалине - часть 2..Автор: @ole1097.

Теперь малышу ищут теплый дом и любящих хозяев. Но пока щенок будет находиться на реабилитации, ему необходим просто верный друг, который будет его кормить. По словам зоощатников, собака не успела появиться на свет, как пережила ад, поэтому так нуждается в ласке.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, местная полиция проводит проверку. Ей и предстоит выяснить, что за живодеры так жестоко пытались расправиться с собакой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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