2019-11-11T12:33:31+03:00
Происшествия

Извержение Ключевского вулкана на Камчатке: самый высокий исполин в Евразии проснулся спустя три года

Активность вулкана растет, а предугадать силу извержения, по словам специалистов, крайне трудно
Александра ШОПЕНКО
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По словам специалистов, скоро над кратером появятся вулканические бомбы. Фото: Christian Kirchmayer/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERTПо словам специалистов, скоро над кратером появятся вулканические бомбы. Фото: Christian Kirchmayer/Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT
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На Камчатке началось вершинное извержение в кратере Ключевского стратовулкана. Исполин проснулся в ночь с 9 на 10 ноября. Специалисты наблюдают на его вершине вспышки и констатируют: активность Ключевского растет.

- Лавы пока нет, сейчас идет ее подъем по каналу. На вершине кратера можно наблюдать вспышки, которые свидетельствуют о том, что идут выбросы раскаленного материала. Пока небольшие, но дрожание растет, и скоро над кратером появятся вулканические бомбы, - рассказал «КП» вулканолог Юрий Демянчук, начальник Ключевской вулканостанции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

По его словам, последний раз Ключевской извергался в 2016 году. Тогда на юго-восточный склон вулкана вылилось много лавы. Ключевской стабильно извергается раз в два-три года, из-за чего идет мощная разгрузка исполина, что уменьшает шансы на катастрофическое извержение.

- Сейчас трудно сказать каким будет извержение: вулкан довольно сложный и хороших методов прогнозирования пока нет. Мы можем сказать, что идет усиление вулканической активности, но пока ничего неясно, - резюмировал Юрий Демянчук.

Рядом с Ключевским вулканом находится поселок Ключи. По словам специалистов, населенному пункту извержения исполина практически никогда не угрожают.

Ключевской – высочайший в Евразии действующий вулкан. Его высота – около 4750 метров, возраст – приблизительно семь тысяч лет. Исполин находится в Усть-Камчатском районе в 360 километров от столицы полуострова на правом берегу реки Камчатка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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