«На плаву меня держала мысль о жене и двух детях»: аквалангист из Приморья выжил после двух ночей в открытом море

Павел Ваземиллер - приморский дайвер-любитель, которого 8 ноября унесло в открытое море. Двое суток ветер таскал мужчину из стороны в сторону, а проходившие мимо суда попросту не замечали одинокого дайвера. На помощь терпящему бедствие спустя двое суток пришло лишь 13-е по счету судно.

Павел отправился заниматься дайвингом районе мыса Вятлина. Он нырял со снаряжением с катера в 200 метрах от берега. Но море - непредсказуемая стихия и не прощает ошибок - во время очередного погружения он попал под сильное течение. Около 11 часов утра связь с дайвером была прервана, его объявили пропавшим без вести. На протяжении почти двух суток о его судьбе ничего не было известно, особо «доброжелательные» интернет-пользователи успели записать молодого человека в покойники. Говорили, мол, шансов на спасение нет, якобы с той стороны моря людей редко находят.

Аквалангиста унесло течением. Фото из социальных сетей

Вот только близкие Павла не сдавались.

- Это неописуемо, что нам пришлось пережить. Не дай Бог кому-то такое почувствовать… Друзья, главное верить, что все хорошо, и ни в коем случае не сдаваться. Многие нам говорили, что Паша утонул, но по итогу у нашей истории счастливый конец! – рассказала о своих переживаниях Татьяна Ваземиллер, жена Павла.

Несмотря на большое количество скептиков, в Приморье нашлись и те, кто поддержал семью, причем не только ласковым словом. Добровольцы работали с квадрокоптерами, выходили на катерах в открытое море, рискуя своей жизнью. В какой-то момент к поискам даже подключились фридайверы, а на полет вертолета люди собрали около 100 тысяч рублей (пожертвованные деньги, кстати, Ваземиллеры хотят направить на поиски пропавших в Ольге рыбаков).

В течение двух дней поиск аквалангиста проводился и спасателями Владивостока - к поискам привлекались 6 человек личного состава, 1 единица техники и 1 плавсредство. Проходившим же мимо судам давали оповещение о пропавшем в море аквалангисте.

ПРИМОРСКИЙ ВЫЖИВШИЙ

Павла заприметил экипаж морского судна «Тигр-2» в районе поворотного буя в Уссурийском заливе.

- В 08:26 утра 10 ноября дайвер поднят из воды. Состояние мужчины удовлетворительное. Ему оказали всю необходимую помощь, - поделились сотрудники службы МЧС. По заходу в порт Владивостока Павла передали медикам.

По словам самого Ваземиллера, чувствует он себя нормально. Единственное – сорвал горло. Жить обещает долго и счастливо. Сам Павел признается, что на плаву его держала мысль о жене и двух детях.

СЧАСТЛИВОЕ 13-Е СУДНО

Само водное приключение мужчина также прокомментировал - ответил, что ветер таскал его до острова Аскольда и обратно. И пусть многие суда были оповещены о том, что в воде может быть человек, за все то время, что он «плавал», в ста метрах от него прошло 12 судов, и ни одно из них его не подобрало. Попросту люди не выходили на палубу. Павлу повезло на 13-й раз. Число с плохой «репутацией» оказалось для приморца самым счастливым. В этот день он теперь будет отмечать свое второе рождение.

Сам Паша, его жена, мать и все его близкие, благодарят всех неравнодушных за помощь.

- Я преклоняю колени и от всего сердца благодарю всех неравнодушных людей, всех, кто помогал в поиске и спасении моего сына, всех, кто молился и переживал за него. Я благодарю и желаю всем только счастья и добра. Спасибо вам за отзывчивость и поддержку, - передала Ваземиллер Нина Михайловна, мама Ваземиллера Паши, попавшего в экстремальную ситуацию.

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