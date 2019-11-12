Сильный снег и штормовой ветер: синоптики назвали точное время метели во Владивостоке

Приморский край в ожидании резкого похолодания, которое намечено на 13-14 ноября. На регион обрушится дождь, переходящий в снег, который будет сопровождать штормовой ветер - 32 метра в секунду. По всему краю осадки будут сопровождаться голодными явлениями, из-за чего возможен транспортный коллапс.

Циклон из Китая начнет оказывать влияние на Приморье 13 ноября и подойдет к западным границам региона. В течение дня он будет смещаться над краем, проливая дожди, переходящие в снег. По данным портала «Примпогода», на больше части края пройдут осадки, местами сильные с количеством 15–45 миллиметров за 12 часов и менее.

– Судя по всему, во Владивостоке большую часть дня среды (13 ноября - прим. ред.) будет занимать дождь, переход в снег может происходить в период между 19 и 22 часами. И прекратиться он может в первой половине ночи. Будем надеяться, что до 19 часов основная масса автомобилей схлынет, - рассказал Борис Кубай, глава «Примгидромета».

В четверг, 14 ноября, осадки продолжатся. В Приморье продолжится снег, наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке и в центральных районах региона. Здесь количество выпавшего снега может достигнуть 7-19 миллиметров за 12 часов.

Снег придет в призоре вместе со штормовым ветром. В континентальной части порывы будут достигать 13-18 метров в секунду, на побережье - 20-25 метров в секунду. Самый сильный ветер у мысов - 27-32 метра в секунду. Температура упадет на 7-14 градусов. порывами до 22–24 м/с, на побережье 20–25 м/с, у мысов порывами до 27–32 м/с.