2019-11-12T03:14:20+03:00
Происшествия

Сильный снег и штормовой ветер: синоптики назвали точное время метели во Владивостоке

Непогода может сковать дороги дальневосточной столицы
Егор ФАЛХВАДЗЕ
Поделиться:
иклон из Китая начнет оказывать влияние на Приморье 13 ноябряиклон из Китая начнет оказывать влияние на Приморье 13 ноябряФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Приморский край в ожидании резкого похолодания, которое намечено на 13-14 ноября. На регион обрушится дождь, переходящий в снег, который будет сопровождать штормовой ветер - 32 метра в секунду. По всему краю осадки будут сопровождаться голодными явлениями, из-за чего возможен транспортный коллапс.

Циклон из Китая начнет оказывать влияние на Приморье 13 ноября и подойдет к западным границам региона. В течение дня он будет смещаться над краем, проливая дожди, переходящие в снег. По данным портала «Примпогода», на больше части края пройдут осадки, местами сильные с количеством 15–45 миллиметров за 12 часов и менее.

– Судя по всему, во Владивостоке большую часть дня среды (13 ноября - прим. ред.) будет занимать дождь, переход в снег может происходить в период между 19 и 22 часами. И прекратиться он может в первой половине ночи. Будем надеяться, что до 19 часов основная масса автомобилей схлынет, - рассказал Борис Кубай, глава «Примгидромета».

В четверг, 14 ноября, осадки продолжатся. В Приморье продолжится снег, наиболее интенсивные осадки ожидаются на востоке и в центральных районах региона. Здесь количество выпавшего снега может достигнуть 7-19 миллиметров за 12 часов.

Снег придет в призоре вместе со штормовым ветром. В континентальной части порывы будут достигать 13-18 метров в секунду, на побережье - 20-25 метров в секунду. Самый сильный ветер у мысов - 27-32 метра в секунду. Температура упадет на 7-14 градусов. порывами до 22–24 м/с, на побережье 20–25 м/с, у мысов порывами до 27–32 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Я опустошена»: Елена Темникова сделала заявление об отмене своих концертов на Дальнем Востоке
Чиновница администрации в Артеме обложила предпринимателей данью за установку вывесок
Кучерявенко, Ежевичная и Баркасная: на карте Владивостока появились новые улицы
Нетрезвый посетитель бара затеял драку с охранником и умер в Приморье
"Шевелитесь, нехорошие люди": владивостокцы обзываются, стоя в пробке
Ты - человечище: приморец вытащил из канализационного люка собаку
Брала деньги с предпринимателей за бесплатную услугу: уголовное дело с участием сотрудницы администрации Артема направлено в суд
Синоптики определили степень интенсивности опасных явлений в Приморье
Мореходная, Ежевичная и Балабина: во Владивостоке появились 10 новых улиц
Элитный кроссовер не выдержал противостояния с автобусом во Владивостоке
Перестроиться с первой полосы не получится: во Владивостоке обновили разметку
Сорвала погоны и пыталась спровоцировать драку: во Владивостоке женщина напала на инспекторов ДПС
«Поездка за наш счет»: стало известно, как во Владивостоке проехать на автобусе зайцем
В Приморье вытащили из моря потерянного рыбака, у мужчины серьезное обморожение ног
Браконьеры нанесли экологический ущерб государству на 1 миллион рублей
Чистоту воздуха в зоне деятельности АО «Восточный Порт» надёжно контролируют современные метеостанции
Уже несколько дней в горах Приморья ищут пропавшего пенсионера
Будет до -23 градусов: Приморье накроет снежный циклон, синоптики назвали дату
Мужчина с усами, страдающий потерей памяти, пропал в Приморье
Погода во Владивостоке на 11 ноября 2019 года: днем до +10 градусов, дождь
Люди боролись за ее жизнь до последнего: пропавшую в Приморье бабушку нашли мертвой
Машина врезалась в дерево и загорелась: водитель скончался на месте
Пропавшего ребенка-аутиста нашли в районе картонного комбината
Делай после этого добро: мужчина позаботился, чтобы нанятый разнорабочий не околел на улице, в ответ у него угнали внедорожник
Погода во Владивостоке на 10 ноября 2019 года: днем до +5 градусов, без осадков
Так и теряют внуков: жителю Владивостока, сыгравшему на доверии родной бабушки, грозит тюрьма
Два человека едва не погибли в пожаре в Приморье
«Не вышел из воды»: в районе мыса Вятлина пропал дайвер
По чьей вине пятилетний ребенок погиб в ДТП намерены разобраться следователи Приморья