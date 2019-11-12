Паспорт киргиза, жизнь в Испании, криминал в России: киллера, виновного в смерти Банзая, осудят в Приморье спустя 20 лет

В Приморье утверждено обвинительное заключение по громкому преступлению, совершенному в 1998 году. Один из виновников окажется на скамье подсудимых лишь спустя 20 лет. Все это время он жил в Испании с фальшивым паспортом и грузом смертей за плечами. Речь о резонансном убийстве авторитетного предпринимателя из Уссурийска по кличке Банзай. Теперь беглецу из ОПГ грозит смертная казнь.

«Дело Расторгуева и Ко»

Началось все в Уссурийске, когда в городе шла жесткая чистка в сфере бизнеса. Сперва был убит предприниматель Михаил Ким, спустя два месяца – его партнер – Михаил Рудь. Через три недели было совершено покушение на бизнесмена Юрия Дригова. Взрывом неустановленного типа бомбы были ранены его охранники. В июле того же года в офисе фирмы «Уссури-сервис», учредителями которой были Александр Тен и Александр Расторгуев, сработали сразу три взрывных устройства - заложено было 18, но 15 из них не взорвались. Александр Тен был тогда ранен, но остался жив.

Это было время власти криминальных авторитетов и преступных группировок, поэтому остановить механизм смертей не силах был никто. Как раз следующим в эту криминальную бизнес-воронку попал Сергей Гостюшев (Банзай). Расторгуев был уверен в том, что именно он организовал покушение на «Уссури-сервис», поэтому решил отомстить. Он заказал Банзая и спустя неделю его убили. Правой рукой Расторгуева был Борис Матузный.

По информации прокуратуры Приморского края, три человека, вооружившись автоматом и пистолетом ТТ, напали на Банзая в районе Солдатского озера и расстреляли его автомобиль. Одеты они были в камуфляж и черные маски. Когда мужчина покинул салон машины и пытался скрыться бегством, они догнали его и застрелили. В итоге Банзай скончался на месте. Более того, в перестрелке пострадала случайная женщина, которая проезжала мимо на своей машине в момент происшествия. Ее участники ОПГ тоже убили.

Тогда всем шестерым предъявили обвинения по серьезным статьям. За организация ОПГ Расторгуева приговорили к 14 годам лишения свободы. Еще двум исполнителям заказа суд назначил наказание в виде 7 и 13 лет колонии строгого режима. Только вот за решеткой оказались не все участники банды. Матузный скрылся от следствия. О его местонахождении никто не знал. Тогда многие думали, что он так и останется на свободе.

Был Борис - стал Рустам

Борису Матузному предъявили обвинение в организации совершения преступления и руководстве его исполнением, пособничестве в совершении преступления путем предоставления средств и орудий преступления, убийстве, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору. Только вот судить оказалось некого, правая рука Расторгуева подался в бега.

Нашли Бориса лишь спустя 20 лет. В Испании. Однако нашли не Бориса Матузного, а Рустама Назарова - так теперь зовут участника ОПГ.

- В 2013 году сотрудниками региональных управлений МВД России и ФСБ России задержаны руководитель и активные участники банды, которые предстали перед судом. Один из обвиняемых – житель Уссурийска 1967 года рождения – скрылся от органов следствия. Он был объявлен в межгосударственный розыск. В дальнейшем была получена информация о том, что фигурант под вымышленным именем с паспортом гражданина Киргизской Республики находится в Испании. В результате взаимодействия правоохранительных органов двух стран разыскиваемый задержан в городе Аликанте Королевства Испании, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Летом 2019 Бориса-Рустама экстрадировали в Россию. Как отмечают в пресс-службе приморской прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу Матузного уже утверждено и направлено в суд для рассмотрение по существу. Правой руке грозит вплоть до смертной казни.

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